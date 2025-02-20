İklim Kanunu Teklifi TBMM'ye Sunuldu

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(TBMM) - AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İklim Kanunu Teklifi'nin detaylarını açıkladı. TÜSİAD'a ilişkin sorulara da yanıt veren Güler, " Türkiye'de maalesef herkes kendi esas işine odaklanmak yerine sağa sola akıl vermeyi veya had bildirmeyi bir yöntem olarak ifade hürriyeti gibi söylemeye çalışıyor. Onları doğrudan ilgilendiren bu kanun hakkındaki düşüncelerini merak ediyorum. Bilmedikleri alanlarda ellerine tutuşturulmuş metinleri bildiri gibi okumasınlar" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'te yaptığı basın toplantısında 20 maddeden oluşan İklim Kanunu Teklifi'nin TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu ifade etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, ve Enerji Bakanlığı'na bağlı birimlerin bu teklife uzun zamandır çalıştıklarını ifade eden Güler, şunları söyledi:

"İklim değişikliği ile mücadeleyi siyaset üstü ve küresel bir sorun olarak görüyoruz. Maalesef dünyamız iklim krizinin artan ve ağırlaşan etkileriyle her geçen gün yüzleşiyor. Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak hepimizin ortak sorunudur. İklim değişikliği yalnızca çevresel bir sorun değil aynı zamanda ekonomiden sosyal düzene, küresel istikrardan insan güvenliğine kadar pek çok alanda etkisini hissettiren kapsamlı bir krizdir. Bu bakımdan iklim değişikliğine karşı atılacak güçlü adımlar ortak evimiz olan dünyamızın geleceği açısından da çok büyük önem arz etmektedir. Ülkemizin de içinde yer aldığı Akdeniz iklim havzası iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini her geçen gün derinden hissetmektedir. Ülkemizde son yıllada yaşanan sel, orman yangını, kuraklık gibi pek çok afet bunun da en somut örneklerinden biridir.

İklim Kanunu ile şehirlerimizin iklime uyum sürecinin güçlendirilmesini, ekonomimizin iklim bazlı olmsuz sonuçlara dirençli hale getirilmesini, sektörlerin uluslararası rekabet gücünün arttırılmasını ve özellikle bütün sektörlerimizde daha temiz ve daha verimli bir üretim sürecinin oluşmasını amaçlıyoruz. Bu kanun teklifimiz ile yalnızca sanayi sektörlerini değil yaşadığımız şehirleri, tarımı, hayvancılığı ve yeşil alanları da koruyan bir yaklaşımla hazırladığımızı ifade etmek isterim. Önümüzdeki hafta komisyonlara sunulacak."

"Cennet vatanımızın havasını, suyunu ve toprağını korumakta kararlıyız"

Kanun teklifinin içeriğine ilişkin bilgi veren Güler, şunları söyledi:

"Kanun teklifimiz ile daha az enerji ile daha verimli üretim sağlayarak yaşanabilir bir dünya hedeflenmektedir. Bu doğrultuda 2053 net sıfır emisyon hedefi ve yeşil büyüme vizyonu temel alınmaktadır. Sera gazı emisyonlarının azaltımı ve iklim değişikliklerine uyum faaliyetlerine ilişkin izlemeler, başkanlığın yetkileri, projelerin yapılması, işbirliği ve veri paylaşımına ilişkin esaslar aytıca düzenlenmektedir. Yenilenebilir enerjinin arttırılması, organik tarımın desteklenmesi ve su kaynaklarının etkin yönetiminin sağlanması da örnek olarak ortaya konulabilir. Özellikle yerelde yaşanan sorunlar için yerel iklim değişikliği eylem planlarının her ilin ihtiyacı dikkate alınarak yerel yönetimler ve taşra teşkilatlarının iş birliği ile hazırlanacağı belirtilmiştir. Diğer bir madde de gönüllü karbon piyasalarında yer alan karbon kredilerinin oluşturulması için gereken hükümler de yer almaktadır. Elde edilen gelirlerin özerk gelir olarak yeşil dönüşüme ve iklim değişikliği ile mücadele desteklerine aktarılması hüküm olarak yer almaktadır. Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle uygulanacak olan idari yaptırımlar da bu teklifimizde sayılmıştır. Cennet vatanımızın havasını, suyunu ve toprağını korumakta kararlıyız."

Güler'den HÜDA-PAR sorusuna yanıt: "Bu konuda bilgim yok"

Gazetecinin, "Kurallara uymayanlara yönelik ne gibi yaptırımlar olacak" sorusunu yanıtlayan Güler, "Müeyyideden önce valilere bağlı olan il koordinasyon kurullarının oluşumu ve uygulamalarıdır. Buradaki mevcut kurulların alacağı kararlar doğrultusunda yaptırımlar olacaktır. İkinci aşamada bu alınacak kurallara uyulması noktasında idari para cezalarıdır. Ama buradaki esas odaklanmamız gereken kurallar, projelerdir yaptırımlar sonraki aşamadır" dedi.

Bir başka gazetecinin, "Kürt meselesine ilişkin bir süreç yürüyor. Cumhur İttifakı ortaklarından Hüda Par bir çalıştay düzenledi ve çalıştayda Kürtçenin anayasal güvenceye kavuşturulması gibi talepler yer aldı. Bir başka Hüda Par'lı vekilin ise 'Kemalizm bir zehirdir' açıklaması oldu. Bunları nasıl değerlendirirsiniz" sorusuna ise Güler, "Türkiye'de 1980'li yıllardan itibaren terör ve şiddet sorunu vardır. Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın iç cephenin güçlendirilmesi için Türkiye'nin terörsüz bir noktaya ulaşması için elimizdeki her türlü imkanı gösteriyoruz. Terör ve şiddet hiçbir kavram altında meşrulaştırılamaz. Ben çok detaylı bilmiyorum çalıştay mıdır başka bir program mıdır, ifade edilen hususlar nedir. Basın mensupları da bazen önünü arkasını yazmadan yorum istiyorlar. Bu konuda bilgim yok. Bu söylenen sözlerde suç eylemine uygun bir durum varsa Türkiye'de bölücülüğü meşrulaştıran bir şey varsa onu reddederiz. Bu konuda daha özenli bir dil kullanmak, eleştirileri varsa da daha doğru kelimelerle ifade etmeyi de herkese tavsiye ederim" yanıtı verdi.

"Emekli ikramiyelerine ilişkin bir çalışmamız yok"

Bir başka gazetecinin, "Son dönemde sivil toplum kuruluşlarının ifade özgürlüğüne ilişkin soruşturmaların arttığını görüyoruz. Bu soruşturmaları daha sık görmemizin nedeni nedir" sorusuna ise, "Cümleniz biraz garip geldi. Türkiye'de maalesef herkes kendi esas işine odaklanmak yerine sağa sola akıl vermeyi veya had bildirmeyi bir yöntem olarak ifade hürriyeti gibi söylemeye çalışıyor. Doğrudan kendisini ilgilendiren hususlarda hiçbir söz söylemeyen TÜSİAD neden 'suçlu mudur suçsuz mudur bilmiyoruz' diye açıklama yapıyor. Kartalkaya ve İliç'e hepimz üzüldük. TÜSİAD'ın merkezine bir kilometre uzaklıkta bir restorantta yangın oldu ve 29 kişi öldü, neden ilgilendirmiyor? İliç kazası ilgilendiriyor da Beşiktaş'taki yangında ölenler ilgilendirmiyor mu? 'CHP'nin sorumluluğunda olan yerlerde yaşanan kazalar bizi ilgilendirmiyor' deselerdi çok daha inandırıcı olurdu. Onları doğrudan ilgilendiren bu kanun hakkındaki düşüncelerini de merak ediyorum. Bilmedikleri alanlarda ellerine tutuşturulmuş metinleri bildiri gibi okumasınlar" ifadelerini kullandı.

Emeklilerin bayram ikramiyelerine ilişkin yapılan bir düzenleme var mı sorusuna ise Güler, "Bu konuda herhangi bir çalışmamız yok. Dolayısıyla Maliye ve Çalışma Bakanlığı bürokrasisi bir araya geldiğinde ancak bütçe dengeleri nedir, maliyeti nedir... Şu an 16 milyon 600 bin emeklimiz var. Bütçe disiplini nedir bununla ilgili herhangi bir bilgi elimizde yok. Bu konuda bir husus henüz gündemimize gelmedi" dedi.