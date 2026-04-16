İklim Mücadelesinde Kadın Liderliği

CHP Doğa Hakları ve Çevre Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, "İklim mücadelesi kadın siyasetçilerin ortak mücadelesiyle güç kazanacak ve çözüme yaklaşacaktır. Kadınların kapsayıcı liderliği daha eşitlikçi ve etkili sonuçlar üretecektir." dedi.

Rızvanoğlu, Beyoğlu'nda İBB Metrohan'da gerçekleşen "Gelecek Kriz için Planlama: İklim Öngörüsü ve Politikasında Neden Kadın Liderliği Önemli" başlıklı uluslararası panele katıldı.

Burada konuşan Rızvanoğlu, Küresel Isınma ile Mücadele için Kadın Politikacılar Platformu'nun parti sınırlarını, coğrafi mesafeleri ve ideolojik ayrımları aşan, kadın siyasetçileri ortak bir amaç etrafında buluşturan küresel bir koordinasyon ve dayanışma platformu olduğunu söyledi.

Rızvanoğlu, bu platformun tek ortak paydasının iklim krizine karşı politika üretmek, o politikaları yasama süreçlerine taşımak ve uygulamaya sokacak güçlü bir siyasi iradeyi birlikte inşa etmek olduğunu belirtti.

21'inci yüzyılın ilk çeyreğinin geride bırakıldığını kaydeden Rızvanoğlu, şunları söyledi:

"İnsanlık, kendi etkisiyle şekillenen Antroposen çağın en ağır sonuçlarıyla yüzleşiyor. Asya'da tarihi seller, Afrika Boynuzu'nda kuraklık ve kıtlık, Avrupa'da ölümcül sıcak hava dalgaları, Amerika ve Avustralya'da yıkıcı orman yangınları. Farklı coğrafyalar, farklı sonuçlar ama kriz aynı. Çünkü iklim krizi sınır tanımıyor. Ne coğrafi sınır tanıyor, ne ekonomik ayrımları ayırt ediyor, ne de siyasi tercihleri tanıyor. Veriler bu tabloyu çok net ortaya koyuyor. 2015-2025 yılları arasında kayıtlara bakıldığında en sıcak 11 yılı yaşadık. Küresel ortalama sıcaklıklar sanayi öncesi döneme göre yaklaşık 1,43 derece arttı. Okyanuslar alarm veriyor, okyanus ısı içeriği tarihte görülmemiş seviyelere ulaştı."

Rızvanoğlu, "1995 ile 2017 yılları arasında 169 ülkeyi inceleyen bir Springer araştırması, kadınların siyasi olarak güçlenmesinin iklim değişikliğine karşı kırılganlığı doğrudan azalttığını gösteriyor. Kadınların yüksek sosyal ve siyasi statüye sahip olduğu ülkelerde karbon emisyonları yaklaşık yüzde 12 daha düşük. Bu bulguların farklı metodolojilerle ve farklı coğrafyalarda tekrar tekrar doğrulanmış olması bize şunu söylüyor: Soru artık 'Kadınlar fark yaratır mı?' değil, 'Bu fark nereden geliyor?' sorusudur." ifadelerini kullandı.

İklim krizinin herkesi eşit etkilemediğini vurgulayan Rızvanoğlu, şunları söyledi:

"Birleşmiş Milletler verilerine göre aşırı hava olayları yaşandığında kadınlar ve çocuklar erkeklere kıyasla 14 kat daha fazla ölüm riskiyle karşı karşıya kalıyor. Krizin bedelini en ağır ödeyenler kadınlar, çözüm için gereken değerleri en derinden taşıyanlar da kadınlar. O halde bu değerleri yasama gücüne dönüştürebilecek olanlar da kadın siyasetçilerdir. İklim mücadelesi kadın siyasetçilerin ortak mücadelesiyle güç kazanacak ve çözüme yaklaşacaktır. Kadınların kapsayıcı liderliği daha eşitlikçi ve etkili sonuçlar üretecektir. "