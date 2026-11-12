İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Fildişi Sahili ve Seyşeller'den iklim değişikliğiyle mücadelede somut adım çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Fildişi Sahili ve Seyşeller'den iklim değişikliğiyle mücadelede somut adım çağrısı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

ANTALYA/ Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tiemoko Meyliet Kone ve Seyşeller Cumhurbaşkanı Yardımcısı Alix Sebastien Pillay, iklim değişikliğinin Afrika ülkeleri üzerindeki etkilerine dikkati çekerek uluslararası taahhütlerin somut eylemlere dönüştürülmesi çağrısında bulundu.

ANTALYA/ Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tiemoko Meyliet Kone ve Seyşeller Cumhurbaşkanı Yardımcısı Alix Sebastien Pillay, iklim değişikliğinin Afrika ülkeleri üzerindeki etkilerine dikkati çekerek uluslararası taahhütlerin somut eylemlere dönüştürülmesi çağrısında bulundu.

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kone ve Seyşeller Cumhurbaşkanı Yardımcısı Pillay, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde konuştu.

Kone, Afrika'nın küresel sera gazı emisyonlarındaki payının düşük olmasına rağmen iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine ağır şekilde maruz kaldığını belirtti.

İklim değişikliğinin tarımsal üretimi ve ailelerin geçim kaynaklarını tehdit ettiğini vurgulayan Kone, "Afrika'da mevsimler belirsiz hale geldiğinde hasatlar tehlikeye giriyor, gelirler kayboluyor ve ailelerin geleceği tehdit altına giriyor." dedi.

Ülkesinin 2035'e kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 33 azaltmayı hedeflediğini aktaran Kone, hidroelektrik, biyokütle ve güneş enerjisi alanındaki yatırımlarını sürdürdüklerini ifade etti.

Kone, iklim değişikliğiyle mücadelede verilen sözlerin somut eylemlere ve yatırımlara dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Artık yalnızca taahhütlerde bulunma zamanı değil. Çünkü verilen sözler ancak somut eylemlere ve gerçek yatırımlara dönüştüğünde sonuç verir." diye konuştu.

"İklim değişikliği Seyşeller için varoluş meselesi"

Pillay da iklim değişikliğinin ülkesi için yalnızca çevresel bir sorun değil, ulusal güvenlik, ekonomik istikrar ve varoluş meselesi olduğunu söyledi.

Ekim ayında ülkesini etkileyen tropikal fırtınanın ciddi ekonomik kayıplara yol açtığını belirten Pillay, küçük ada devletlerinin küresel sera gazı emisyonlarına sınırlı katkıda bulunmalarına rağmen iklim kaynaklı afetlerden orantısız şekilde etkilendiğini vurguladı.

Pillay, kıyıların ve deniz ekosistemlerinin korunması, afetlere karşı dayanıklılığın artırılması ve küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması gerektiğine işaret ederek, iklim değişikliğiyle mücadelede verilen sözlerin uygulanmasını istedi.

COP31 Antalya

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), 9 Kasım'da Antalya'da başladı. Sözleşmeye taraf 196 ülke ve Avrupa Birliği'ni bir araya getiren konferans, 20 Kasım'da sona erecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11-12 Kasım'da gerçekleştirilen Liderler Zirvesi'ne ise 6 kıtadan 95 ülke ve 7 uluslararası kuruluşu temsilen 102 liderin katılması öngörülüyor.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı YardımcısıFildişi SahiliDiplomasiAntalyaEkonomiAfrikaEnerjiGüncelÇevreCOP31AlixSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci 200 milyon dolar kazandırıyor Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
Meçhul Asker Anıtı’nda nöbetçi asker, Hegseth’in heyetini kahkaha yüzünden uyardı Meçhul Asker Anıtı'nda nöbetçi asker, Hegseth'in heyetini kahkaha yüzünden uyardı
Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı Çıkan karar şaşırttı Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı! Çıkan karar şaşırttı
Motorine indirim bekleyenlere kötü haber Hesaplar alt üst oldu Motorine indirim bekleyenlere kötü haber! Hesaplar alt üst oldu
Şeyhten 2,5 milyon dolar teklif iddiası yalanlandı: Devrim Özkan Dubai’de kapak çekiminde Şeyhten 2,5 milyon dolar teklif iddiası yalanlandı: Devrim Özkan Dubai'de kapak çekiminde
13:23
Hacı Yakışıklı’nın TV100 programlarına son verildi
Hacı Yakışıklı'nın TV100 programlarına son verildi
13:12
Sergen Yalçın’dan maça saatler kala Arda Güler kararı 6 gün önce söylemişti
Sergen Yalçın'dan maça saatler kala Arda Güler kararı! 6 gün önce söylemişti
12:45
Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal, Yunanistan’da yakalandı Türkiye’ye getiriliyor
Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal, Yunanistan’da yakalandı! Türkiye’ye getiriliyor
12:17
Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi
Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi
12:07
Acun Ilıcalı’dan dev imza Avrupa kupaları yeniden Exxen’de
Acun Ilıcalı'dan dev imza! Avrupa kupaları yeniden Exxen'de
11:49
Bakan Tekin’den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba
Bakan Tekin'den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 13:24:25. #7.13#
SON DAKİKA: İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Fildişi Sahili ve Seyşeller'den iklim değişikliğiyle mücadelede somut adım çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android