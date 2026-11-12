İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Fildişi Sahili ve Seyşeller'den iklim değişikliğiyle mücadelede somut adım çağrısı

ANTALYA/ Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tiemoko Meyliet Kone ve Seyşeller Cumhurbaşkanı Yardımcısı Alix Sebastien Pillay, iklim değişikliğinin Afrika ülkeleri üzerindeki etkilerine dikkati çekerek uluslararası taahhütlerin somut eylemlere dönüştürülmesi çağrısında bulundu.

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kone ve Seyşeller Cumhurbaşkanı Yardımcısı Pillay, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde konuştu.

Kone, Afrika'nın küresel sera gazı emisyonlarındaki payının düşük olmasına rağmen iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine ağır şekilde maruz kaldığını belirtti.

İklim değişikliğinin tarımsal üretimi ve ailelerin geçim kaynaklarını tehdit ettiğini vurgulayan Kone, "Afrika'da mevsimler belirsiz hale geldiğinde hasatlar tehlikeye giriyor, gelirler kayboluyor ve ailelerin geleceği tehdit altına giriyor." dedi.

Ülkesinin 2035'e kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 33 azaltmayı hedeflediğini aktaran Kone, hidroelektrik, biyokütle ve güneş enerjisi alanındaki yatırımlarını sürdürdüklerini ifade etti.

Kone, iklim değişikliğiyle mücadelede verilen sözlerin somut eylemlere ve yatırımlara dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Artık yalnızca taahhütlerde bulunma zamanı değil. Çünkü verilen sözler ancak somut eylemlere ve gerçek yatırımlara dönüştüğünde sonuç verir." diye konuştu.

"İklim değişikliği Seyşeller için varoluş meselesi"

Pillay da iklim değişikliğinin ülkesi için yalnızca çevresel bir sorun değil, ulusal güvenlik, ekonomik istikrar ve varoluş meselesi olduğunu söyledi.

Ekim ayında ülkesini etkileyen tropikal fırtınanın ciddi ekonomik kayıplara yol açtığını belirten Pillay, küçük ada devletlerinin küresel sera gazı emisyonlarına sınırlı katkıda bulunmalarına rağmen iklim kaynaklı afetlerden orantısız şekilde etkilendiğini vurguladı.

Pillay, kıyıların ve deniz ekosistemlerinin korunması, afetlere karşı dayanıklılığın artırılması ve küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması gerektiğine işaret ederek, iklim değişikliğiyle mücadelede verilen sözlerin uygulanmasını istedi.

COP31 Antalya

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), 9 Kasım'da Antalya'da başladı. Sözleşmeye taraf 196 ülke ve Avrupa Birliği'ni bir araya getiren konferans, 20 Kasım'da sona erecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11-12 Kasım'da gerçekleştirilen Liderler Zirvesi'ne ise 6 kıtadan 95 ülke ve 7 uluslararası kuruluşu temsilen 102 liderin katılması öngörülüyor.