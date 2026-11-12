İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Kasımaliyev, Ankara-Bişkek ilişkilerini değerlendirdi: - Son Dakika
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İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Kasımaliyev, Ankara-Bişkek ilişkilerini değerlendirdi:

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- "Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler özel bir niteliğe sahiptir. Bizi ortak tarih, kültürel yakınlık ve manevi değerlerimiz birbirimize bağlamaktadır" "Liderlerimiz arasındaki temaslar sistematik bir nitelik taşımakta ve ikili ilişkilerin gelişimine ilave ivme kazandırmakta"

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, Türkiye ile Kırgızistan'ın ortak tarih, kültürel yakınlık ve manevi değerlerle birbirine bağlandığını bildirdi.

Kasımaliyev, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, AA muhabirine Ankara-Bişkek ilişkilerine dair yazılı değerlendirmelerde bulundu.

"Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler özel bir niteliğe sahiptir. Bizi ortak tarih, kültürel yakınlık ve manevi değerlerimiz birbirimize bağlamaktadır." ifadesini kullanan Kasımaliyev, Türkiye'nin Kırgızistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu hatırlattı.

Kasımaliyev, o zamandan bu yana iki ülkenin ikili işbirliğinin geliştirilmesi konusunda önemli mesafe kat ettiğini vurgulayarak "Bugün Kırgızistan-Türkiye ilişkileri, kapsamlı stratejik ortaklık niteliği taşımakta ve neredeyse tüm işbirliği alanlarını kapsamaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki "düzenli ve güvene dayalı diyaloğa" dikkati çeken Kasımaliyev, "Liderlerimiz arasındaki temaslar sistematik bir nitelik taşımakta ve ikili ilişkilerin gelişimine ilave ivme kazandırmakta." ifadesine yer verdi.

Kasımaliyev, iki ülke liderlerinin ziyaretlerine değinerek yapılan görüşmelerde ikili ve uluslararası gündemin güncel meselelerinin ele alındığını ve işbirliğinin temel alanlarına ilişkin tutumların değerlendirildiğini kaydetti.

Görüşmelerin sonucunda iki liderin öncelikli görevleri belirlemeye yönelik talimatlar verdiğini aktaran Kasımaliyev, hükümetlerin görevinin de bunların uygulanması ve mutabakatları somut sonuçlara dönüştürmek olduğunu belirtti.

Kasımaliyev, ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesini, karşılıklı ticaret hacminin artırılmasını, yatırımların çekilmesini ve ortak altyapı projelerinin hayata geçirilmesini ortak çalışmaların önemli alanları arasında saydı.

Eğitim, sağlık, enerji, tarım ve turizm alanlarında da büyük bir potansiyel bulunduğuna dikkati çeken Kasımaliyev, Kırgızistan ile Türkiye arasındaki işbirliğinin muazzam bir potansiyele sahip olduğuna inandığını ve Türkiye ile çok yönlü işbirliğini daha da güçlendirmek ve genişletmek istediklerini ifade etti.

COP31'in önemi

Kasımaliyev, COP31'in iklim değişikliği kaynaklı sorunların giderek arttığı bir dönemde gerçekleştirildiğine işaret ederek "Konferans, uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi, iklim finansmanının harekete geçirilmesi ve siyasi taahhütlerden somut uygulamalara geçilmesi açısından özel bir önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

COP31'deki beklentilere değinen Kasımaliyev, konferansın üst düzeyde organize edilmesi ve yapıcı bir uluslararası diyalog için elverişli koşulların oluşturulması dolayısıyla Türkiye ve Avustralya'ya teşekkürlerini sundu.

Kasımaliyev, COP31'in ülkesi için stratejik önem taşıdığını bildirerek Kırgızistan'ın iklim değişikliğinin sonuçlarıyla doğrudan karşı karşıya olduğunu anlattı.

Buzulların erimesi, su kaynaklarının azalması, dağ ekosistemlerinin bozulması ve tehlikeli doğa olaylarının daha sık yaşanmasının insanların yaşamı ve refahı ile ülkenin ve ekonomisinin sürdürülebilir kalkınması açısından ciddi riskler oluşturduğunun altını çizen Kasımaliyev, bu risklerin su ve gıda güvenliği alanlarını da kapsadığını belirtti.

Kasımaliyev, Kırgızistan'ın, ulusal iklim politikasını kararlılıkla geliştirdiğini ifade ederek, güncellenmiş ulusal katkı beyanlarının 2035'e kadar sera gazı emisyonlarının azaltılmasına ve iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlanmasına yönelik tedbirleri içerdiği bilgisini paylaştı.

Öncelikleri arasında yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması, iklim değişikliğine dayanıklı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, su ve orman kaynaklarının rasyonel yönetimi ve doğal tehlikelere karşı erken uyarı sistemlerinin iyileştirilmesinin yer aldığını aktaran Kasımaliyev, ulusal çabaların, başta iklim finansmanı, teknoloji ve bilgi transferi, yatırımların çekilmesi ve kapasite geliştirilmesi gibi etkili uluslararası destekle tamamlanması gerektiğini kaydetti.

Kasımaliyev, devletleri ve uluslararası kuruluşları, 21-23 Ekim 2027'de düzenlenecek İkinci Küresel Dağ Zirvesi'ne "Bişkek+25" davet etti.

COP31'in somut kararların alınması ve bunların uygulamaya geçirilmesi yolunda önemli bir aşama olacağına inandığını ifade eden Kasımaliyev, kendileri için dağlık ülkelerin çıkarlarının küresel iklim gündeminde hak ettiği şekilde yer bulması ve varılan mutabakatların somut sonuçlarla desteklenmesinin önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: AA
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