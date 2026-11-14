İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Senegal Çevre ve Ekolojik Dönüşüm Bakanı'ndan gelişmiş ülkelere taahhütlere uyma çağrısı:

Senegal Çevre ve Ekolojik Dönüşüm Bakanı Dr. Aliou Gori Diouf, Afrika ülkelerinin sera gazı emisyonlarına katkısının yüzde 4'ten az olmasına rağmen iklim değişikliğinin etkilerine daha fazla maruz kaldıklarına işaret ederek "Bizim gerçekten beklediğimiz şey, gelişmiş ülkelerin taahhütlerine uymaları ve kendilerinin neden olduğu iklim değişikliği yüzünden artık ailesini besleyemeyen çiftçinin durumunun farkına varmalarıdır." dedi.

Diouf, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin COP31 kapsamındaki liderliğini takdir ettiğini dile getiren Diouf, "Türkiye, dünya, çevre ve iklim lehine, aynı zamanda G77 Grubu'ndaki ülkeler lehine büyük bir kararlılık gösterdi. Bunu sloganlarda da gördük. Türkiye, bu COP'u gerçekten bir uygulama COP'u, bir eylem COP'u, bir uzlaşı COP'u haline getirmek istedi. Bu, gördüğümüz üzere iletişim materyallerine ancak aynı zamanda ve özellikle Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmaya da yansıdı." görüşünü paylaştı.

"Deniz seviyesinin yükselmesi, köyleri, konutları, ekosistemleri, ağaçları ve geçim kaynaklarını yok ediyor"

Diouf, Türkiye'yi tanıyanlar için bu durumun şaşırtıcı olmadığını vurgulayarak "Senegal, her zamanki gibi burada. Kendi çıkarlarını, Afrika'nın çıkarlarını savunmak için burada. Senegal, çevre ve iklim alanında onlarca yıldır kabul gören liderliği göz önüne alındığında Afrika ülkeleriyle, gelişmekte olan ülkelerle birlikte buraya çok güçlü bir mesaj iletmek için geldi. Bu mesaj, gelişmiş ülkelerin yıllardır verdikleri mali taahhütlere uymaları gerektiğidir." şeklinde konuştu.

Senegal'in iklim değişikliğinin son derece ciddi etkileriyle karşı karşıya kaldığına dikkati çeken Diouf, "Bugün deniz seviyesinin yükselmesi, köyleri, konutları, ekosistemleri, ağaçları ve geçim kaynaklarını yok ediyor. Bugün bazı köyler, yer değiştirmek zorunda kaldı. Kuraklık, Senegal'de tarımsal verimliliği düşürüyor. Seller, her yıl binlerce dolarla ifade edilen zararlara yol açıyor." ifadelerini kullandı.

Diouf, Afrika ülkelerinin sera gazı emisyonlarına katkısının yüzde 4'ten az olduğuna işaret ederek, bu ülkelerin iklim değişikliğinin etkilerine daha fazla maruz kaldıklarını belirtti.

"İklim değişikliği, bir insan hakları meselesini gündeme getiriyor"

Senegal ve gelişmekte olan ülkelerin iklim krizinin olumsuz etkilerinin ortaya çıkmasına yol açan başlıca ülkeler arasında yer almadıklarına dikkati çeken Diouf, gelişmiş ülkelerin taahhütlerini yerine getirmesinin gerekli ve acil olduğunu vurguladı.

Diouf, şunları kaydetti:

"Bizim gerçekten beklediğimiz şey, gelişmiş ülkelerin taahhütlerine uymaları ve kendilerinin neden olduğu iklim değişikliği yüzünden artık ailesini besleyemeyen çiftçinin durumunun farkına varmalarıdır. Gelişmiş ülkelerin, evi dalgalar tarafından yıkılan ve artık bir evi olmayan bu çiftçinin durumunun farkına varmalarıdır. İklim değişikliğiyle bağlantılı bir hastalığa yakalanan bu çiftçinin ya da hayvan yetiştiricisinin içinde bulunduğu durumun farkına varmalarıdır. Dolayısıyla iklim değişikliği, bir insan hakları meselesini gündeme getiriyor. Bu anlamda en azından bu COP'tan talebimiz, Batılı ülkelerin çaba göstermeleri ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için mali kaynakların seferber edilmesine ilişkin taahhütlerine uymak amacıyla oyalama taktiklerine gerçekten son vermeleridir."

Gelişmekte olan ülkelerin kendilerinin yol açmadığı, kendilerine borç veren ülkelerin neden olduğu etkilerle başa çıkabilmek için borçlanmak zorunda kaldıklarına işaret eden Diouf, "Biz, bunun büyük bir adaletsizlik olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Diouf, Türkiye ile Senegal arasında birçok sektörde oldukça dinamik işbirliği yürütüldüğünü ancak çevre konusunda çok fazla işbirliği olmadığını ifade ederek "Biz de büyükelçi ve çevre alanındaki işbirliğini güçlendirmek için çalışan Türk özel sektörünün farklı aktörleriyle birlikte çalışmayı planlıyoruz. Bu, umut vadeden bir perspektif ve Türkiye'nin First Lady'sinin (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan) yürüttüğü Sıfır Atık Girişimi'yle bunu başlatmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.