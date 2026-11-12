İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Su yönetimi iklim değişikliğine uyumun merkezinde yer alıyor - Son Dakika
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İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Su yönetimi iklim değişikliğine uyumun merkezinde yer alıyor

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İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Su yönetimi iklim değişikliğine uyumun merkezinde yer alıyor
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- Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever: "Suyu tek başınıza yönetemezsiniz, enerji üretiminde de gıda güvenliğinde de ekosistemin korunmasında da su var" "Özellikle kentlerde iklime karşı direnci artırmak, gıda güvenliğini sağlamak ve ekosistemi korumak için suyu merkeze alan bir yönetim modeli geliştirmemiz gerekiyor"

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, suyun tek başına yönetilemeyeceğini, özellikle kentlerde iklime karşı direnci artırmak, gıda güvenliğini sağlamak ve ekosistemi korumak için suyu merkeze alan bir yönetim modeli geliştirmek gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen ve iklim değişikliğiyle mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) devam ediyor.

Sever, COP31'de AA muhabirine, konferansın gıda güvenliği, kentlerin iklim direnci, denizler, gençler ve sıfır atık gibi farklı başlıkları kapsadığını, bu konuların ortak noktasında ise su yönetiminin bulunduğunu belirtti.

İklim değişikliğiyle mücadelede azaltımın yanı sıra uyum çalışmalarının da önem taşıdığını vurgulayan Sever, su yönetiminin iklim değişikliğine uyumun merkezinde yer aldığını ifade etti.

Türkiye'de entegre su yönetiminin havza bazında planlamalarla yürütüldüğünü aktaran Sever, Cumhurbaşkanlığı kararıyla uygulamaya alınan 2026-2035 Ulusal Su Planı ile gelecek 10 yıllık dönemin hedeflerinin belirlendiğini kaydetti.

Sever, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Su Verimliliği Seferberliği'nin de Ulusal Su Planı'yla bağlantılı şekilde yürütüldüğünü, COP31'de katıldıkları uluslararası oturumlarda Türkiye'nin su yönetimi ve su verimliliği çalışmalarını anlattıklarını bildirdi.

COP31'de öne çıkan başlıklardan birinin su, enerji, gıda ve ekosistem arasındaki bağlantısallık olduğunun altını çizen Sever, "İklime dirençlilik için finansman sağlanabilecek projelerin de bu bağlantısallık yaklaşımını içermesi önemli. Sadece bir su yatırımı değil, hem iklim değişikliğinin etkilerini azaltacak hem de uyum kapasitesini artıracak projelere ihtiyaç var." dedi.

Sever, Bakanlığının liderliğinde başlatılan Turkuaz Nexus Girişiminin Ulusal Su Planı'nın 8 hedefinden biri olduğunu, su verimliliği stratejisi ve eylem planı kapsamında farklı sektörlere yönelik çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Su verimliliğinin yalnızca su tasarrufundan ibaret olmadığını vurgulayan Sever, erken uyarı sistemleri, arıtılmış atık suların tarımda kullanılması, enerji verimliliği, belediyelerde şebeke kayıplarının azaltılması ve sanayide üretim süreçlerinde suyun verimli kullanılmasının bu kapsamda ele alındığını aktardı.

Yağmur suları depolanarak kurak dönemlerde kullanılabilecek

Sever, kentlerde taşkın ve kuraklık risklerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, yağmur sularının kanalizasyon sistemlerinden ayrı toplanması ve depolanmasının önemli olduğunu söyledi.

Yağmur sularının sarnıç benzeri kapalı depolama alanlarında biriktirilmesinin hem taşkınlarla mücadeleye hem de kurak dönemlerde su kaynaklarının korunmasına katkı sağlayacağını vurgulayan Sever, bu yaklaşımın su verimliliği stratejisi ve eylem planının parçalarından biri olduğunu dile getirdi.

Kentlerde su kaynaklarının verimli kullanılması için kurakçıl peyzaj çalışmalarına da başladıklarını aktaran Sever, belediyeler ve yerel yönetimlerle yürütülen çalışmalarda su ihtiyacı düşük bitki türlerinin tercih edilmesini ve arıtılmış atık suların peyzaj alanlarında değerlendirilmesini hedeflediklerini bildirdi.

Sever, bu sayede içme suyu kaynaklarının korunabileceğini ve elde edilen suyun tarım gibi farklı alanlarda kullanılabileceğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Suyu tek başınıza yönetemezsiniz, enerji üretiminde de gıda güvenliğinde de ekosistemin korunmasında da su var. Özellikle kentlerde iklime karşı direnci artırmak, gıda güvenliğini sağlamak ve ekosistemi korumak için suyu merkeze alan bir yönetim modeli geliştirmemiz gerekiyor."

Kaynak: AA
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