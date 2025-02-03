İKSV'den Genç Sanatçılara Seyahat Desteği - Son Dakika
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İKSV'den Genç Sanatçılara Seyahat Desteği

İKSV, 18-40 yaş arası sanatçılara uluslararası etkinlikler için seyahat desteği sunuyor.

03.02.2025 17:46
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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) "Uluslararası Dolaşım Destek Programı" kapsamında çalışmalarını sergilemek üzere davet alan veya uluslararası iş birliği çerçevesinde başka ülkelere gitmeyi planlayan 18-40 yaşındaki sanatçılara seyahat desteği sağlayacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, program aracılığıyla Türkiye'deki sanatçı ve edebiyatçıların uluslararası dolaşım imkanlarının artırılması, uluslararası projelere katılımın teşvik edilmesi ve uzun vadede kariyer gelişiminin desteklenmesi hedefleniyor.

"İKSV Genç Sanatçı Fonu" kapsamında gerçekleşecek programa müzik, sinema, sahne sanatları ve güncel sanat alanında çalışan sanatçılar ile edebiyat yazarları başvurabilecek.

Türkiye'den yurt dışına giderek sergi, tiyatro, dans performansı, film gösterimi ve konser gibi faaliyetler gerçekleştirecek veya düzenleyecek sanatçı ve topluluklar ile yazarların seyahat masraflarının karşılanmasına katkıda bulunacak programdan yararlanmak isteyenlerin söz konusu etkinliklerde davetli, eş düzenleyici ya da proje ortağı olması gerekiyor.

Başvuru sahiplerinin karşı kurumdan alınacak davet mektubu veya uluslararası iş birliğini gösteren bir belgeyle etkinliklere katılımını gerekçelendirmesi bekleniyor.

İKSV'nin ilgili departmanlarının direktörlerinden oluşan değerlendirme kurulu tarafından incelenecek başvurular ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında yılda dört kez değerlendirilecek ve 15 gün içinde açıklanacak.

Başvuru ve detaylı bilgi için "iksv.org" adresi ziyaret edilebilir.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İKSV'den Genç Sanatçılara Seyahat Desteği - Son Dakika

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