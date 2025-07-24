İlayda'nın Öldürülmeden 1 Ay Önceki Sesli Mesajları Ortaya Çıktı: Beni Dövdüler, Çocuğu Düşürdüm - Son Dakika
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İlayda'nın Öldürülmeden 1 Ay Önceki Sesli Mesajları Ortaya Çıktı: Beni Dövdüler, Çocuğu Düşürdüm

24.07.2025 11:49
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1) İLAYDA'NIN ÖLDÜRÜLMEDEN 1 AY ÖNCEKİ SESLİ MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI: BENİ DÖVDÜLER, ÇOCUĞU DÜŞÜRDÜMDİYARBAKIR'da dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı C.A.

1) İLAYDA'NIN ÖLDÜRÜLMEDEN 1 AY ÖNCEKİ SESLİ MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI: BENİ DÖVDÜLER, ÇOCUĞU DÜŞÜRDÜM

DİYARBAKIR'da dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı C.A. (30) tarafından tabancayla vurularak öldürülen İlayda Alkaş'ın (22), ölümünden yaklaşık bir ay önce sosyal medya üzerinden kız arkadaşıyla yaptığı ve yaşadığı süreci anlattığı sesli mesajları ortaya çıktı. Mesajlarda yaşadığı süreci ve şiddeti anlatan Alkaş, "Beni dövdüler, çocuğumu düşürdüm" dedi.

Olay, 15 Temmuz akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 50'nci Sokak'ta meydana geldi. İlayda Alkaş, bir arkadaşının doğum günü çıkışı ailesiyle evine giderken dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı C.A.'nın silahlı saldırısına uğradı. Alkaş kanlar içerisinde yere yığılırken, C.A. kaçtı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan İlayda Alkaş hayatını kaybetti, kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Annesi Hülya Alkaş'ın iddialarına göre, kızı İlayda Alkaş'ın dini nikahla evlendiği C.A. tarafından aylarca şiddet görerek, dış dünyayla bağı koparıldı. Ayrıca babasının Alkaş'ı tehdit ederek yeniden aynı eve gönderdiği, Alkaş'ın defalarca dövüldüğü, intihara teşebbüs ettiği, babasının ise müdahale etmediği, 'Kendini aşağı at, ben karışmıyorum, ben ilgilenmiyorum. Öldürüyorsanız öldürün' dediği ileri sürüldü. Alkaş'ın 2 aylık hamileyken uğradığı darp sonucu düşük yaptığı ve ölüm tehditleri nedeniyle annesi ve kız kardeşiyle Batman'a, İzmir'e ve ardından da Antalya'ya kaçtıkları öğrenildi.

1 AY ÖNCEKİ SESLİ MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

İlayda Alkaş'ın ölümünden yaklaşık 1 ay önce kız arkadaşıyla sosyal medyadan yaptığı sesli mesajlaşmalar ortaya çıktı. Mesajlarda yaşadığı süreci anlatan Alkaş, arkadaşına, "İnsanın huzuru oldu mu, kimse evini kendi elleriyle yıkmaz. Baştan beri güzel bir evlilik değildi. İlk aydan itibaren zaten sorunlu bir evlilikti. Ben birçok şeye göğüs gerdim. Yuvam yıkılmasın, evlat sahibi olayım diye diye diye… Sonra beni dövdüler, çocuğumu düşürdüm. Ondan sonra zaten hiçbir şekilde kalmak istemedim. O şekil ayrıldım. Hiçbir insan gerçekten mutlu olduğu bir evden kaçmaz, boşanmak istemez. Rabb'im hiçbir genç kızın başına vermesin. Bir kere olmuş ve ölmüşe insan çare bulamıyor. Ben o yüzden başıma gelen hiçbir şey için üzgün değilim. Bu da benim için bir tecrübedir. Rabb'im, inşallah daha beterlerinden saklasın. O çocuğun da belki olmayışı bir yandan hayırlıydı. Üzüntüsünü çekmedim desem yalan olur. Annelik içgüdüsüyle çok üzüldüm. Ama Rabb'im hayırlısını bana nasip etti, ona inanıyorum. Rabb'im inşallah bizi kötü, haset insanlardan korusun. Rabb'im bir daha başımıza getirmesin. Hayatımı inşallah daha da düzene koyacağım. Her şey düzelecek. Rabb'im yardımcım olsun. Senin de aynı şekilde" ifadelerini kullanıyor.

Kaynak: DHA

Aile İçi Şiddet, Cinayet, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İlayda'nın Öldürülmeden 1 Ay Önceki Sesli Mesajları Ortaya Çıktı: Beni Dövdüler, Çocuğu Düşürdüm - Son Dakika

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