Sıfır Atık Hareketi'nde 46 Tesis Kuruldu

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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İller Bankası Genel Müdürlüğü (İLBANK), Sıfır Atık Hareketi kapsamında Türkiye'nin farklı noktalarına 7 yıl içerisinde toplam 46 depolama, ayrıştırma ve transfer tesisinin kurulmasına destek oldu. Katı atık tesislerinde günlük 9 bin ton atık ayrıştırılıp ürün veya enerjiye dönüştürülüyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde devam eden Sıfır Atık Hareketi, 7 yılı geride bıraktı. Şehirlerin altyapısından üst yapısına, sosyal alanlardan ulaşıma kadar birçok projenin hayata geçirilmesine katkı sağlayan İller Bankası, Sıfır Atık Hareketi kapsamında Türkiye'nin farklı noktalarında 7 yılda 46 katı atık tesisinin kurulumuna destek oldu. Katı atık tesislerinde ayrıştırılan plastik, cam, metal ve kağıt gibi geri dönüştürülebilir malzemeler, yeniden kullanıma hazır hale getirilirken, dönüşüme uygun olmayan atıklar ise çevreye zarar verilmeden modern tesislerde bertaraf ediliyor. Türkiye'nin çeşitli noktalarına İLBANK desteği ile kurulan ve çevreye zarar vermeden atıkların toplanması, ayrıştırılması, işlenerek geri dönüştürülmesi işlemlerinin yapıldığı tesislerde günlük 9 bin ton atık, ürün ve enerjiye dönüştürülüyor. Katı atık tesisleri, sızıntı suyu arıtma, biyogaz üretimi ve atıktan türetilen yakıt gibi yenilikçi çözümleri ile çevrenin korunmasına ve enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına katkı sağlıyor.

2 BİN 546 AĞAÇ KESİLMEKTEN KURTARILDI

Tesisler, atıkların düzenli depolama sahalarına gitmesini en aza indirerek çevre kirliliğinin önüne geçme konusunda da kritik bir rol oynuyor. Düzenli depolama sahaları, yer altı su kaynaklarına ve ekosisteme zarar verebilecek tehlikeli sızıntılara yol açabilirken, katı atık tesislerinde uygulanan modern teknolojiler, bu riskleri minimum seviyeye indiriyor. Sera gazı salınımının azaltılmasına destek olan tesisler, temiz enerji üretimi ve tasarruf sağlanması konusunda önemli yer tutuyor.

İnsan ve çevre odaklı projelerin üretilmesi için tüm ekibiyle planlamalar yapan İller Bankası, Genel Müdürlük Hizmet Binası ve Bölge Müdürlüklerinde Sıfır Atık konusunda hassas bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda Sıfır Atık Hareketi'ne destek veren İLBANK'ın 7 yıl içerisinde gerçekleştirdiği tasarruf ve kazanımlarla toplanan 150 ton kağıt sayesinde 2 bin 546 adet ağaç kesilmekten kurtarıldı. Atmosfere karışan sera gazı salınımının 31 ton 719 kilogram azalmasına destek olundu. Toplam 1 milyon 10 bin 809 kilovatsaat elektrik enerjisi ve 3967 metreküp su tasarrufu sağlandı. Depolama alanından 609 metreküp tasarruf edildi. Toplanan atık cam, plastik ve metaller ile 115 ton hammadde israfının önüne geçildi. 13 bin 390 litre bitkisel atık yağ geri dönüşüme gönderilerek doğaya karışması engellendi. Yaklaşık 65 ton yemek ve ekmek atığının hayvan barınaklarında değerlendirilmesine destek olundu. Organik atıklardan elde edilen 10 ton kompost tesislerde gübre olarak kullanıldı. Kuruma bağlı hizmet binalarına yerleştirilen, 6 bölmeli atık kumbaraları personel tarafından aktif olarak kullanıldı. Dönüşüme uygun olmayan atıklar ise çevreye zarar vermeden katı atık tesislerinde bertaraf edildi.