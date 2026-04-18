İlber Ortaylı İzmir'de Anıldı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.04.2026 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. İlber Ortaylı için İzmir'de anma programı düzenlendi. Ailesi ve sevenleri bir araya geldi.

TARİHÇİ, Akademisyen ve Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için İzmir'de Kültürpark İlber Ortaylı Kütüphanesi'nin önünde kardeşi Nuriye Ortaylı ve kızı Tuna Ortaylı'nın katılımıyla anma programı düzenlendi.

İzmir Kitap Fuarı kapsamında geçen ay yaşamını yitiren Prof. Dr. İlber Ortaylı için Kültürpark İlber Ortaylı Kütüphanesi'nin önünde kardeşi Nuriye Ortaylı ve kızı Tuna Ortaylı'nın katılımıyla anma programı düzenlendi. Programda konuşan Tuna Ortaylı, babasının İzmir'e her zaman ayrı bir sevgisi olduğunu söyledi. Babasının hayata karşı dev bir merakı olduğunu söyleyen Tuna Ortaylı, "Merakıyla hareket etmeyi, gezmeyi çok önemsiyordu" diye konuştu.

'RENKLİ BİR KİŞİLİKTİ'

Babası Prof. Dr. Ortaylı ile gezi arkadaşı olduklarını ve dünyanın çeşitli yerlerine gittiklerini aktaran Tuna Ortaylı, "Gezi arkadaşı olarak da eğlenceli bir insandı. Benim için çok kıymetli anlardı. Bunların yaşanmış olması mutluluk veriyor, bir daha olmayacak olması da burukluk ama yaşamış olduklarımız yanımıza kar. Renkli bir kişilikti. Bunun bir kısmına okurları olarak, televizyonda veya internette gördüğünüz videolarda şahit oldunuz. Ne gördüyseniz gerçek hayatta da birebir de öyle bir insandı. Hayatı büyük yaşayan, büyük kahkahalı, eğlenceli bir insandı. Böyle insanlar her zaman ne kadar sevildiklerini yaşarken görme şansına erişemiyorlar. Sizler sayesinde babam bunu ölmeden görebildi. Kendi ismine adanmış bir kütüphanenin olması bile çok önemli" ifadelerinde bulundu.

'BU KÜTÜPHANE ÇOK ANLAMLI'

Kardeşi Nuriye Ortaylı ise Prof. Dr. Ortaylı'nın kitapları çok sevdiğini, hayatını ve evini kitaplara göre düzenlediğini söyledi. Nuriye Ortaylı, "Bu kütüphane çok anlamlı. Yaşarken açılmış olması da ayrı bir hoşluk. Kendi adına bir kütüphane olduğunu gördü, bu çok iyi oldu. İlber, bilginin tek kaynağı olarak kitabı gören biri değildi, Anadolu'yu karış karış gezerdi, dünyayı gezerdi ve her kesimden insanlarla konuşurdu. Onların hayatını merak eder, fikirlerini öğrenmeye çalışırdı. Beslenme kaynaklarından birisi, onu topluma bağlayan şeylerden biri buydu. Bir ikincisi de seyahatti. Seyahatleri çok önemliydi" diye konuştu.

'TOPLUMDA ÇOK BÜYÜK KABUL GÖREN BİR İNSANDI'

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır da Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kendisine has, şahsına münhasır bir üslubuyla çok ikna edici konuşmalar yapan biri olduğunu söyleyerek, "Bilgilerin güncellenmesi, günümüze taşınması ve günümüzde anlamlı bir değer kazanması için de gerçekten çok fazla gayret gösteren ve o eşsiz üslubuyla da toplumda çok büyük kabul gören bir insandı" dedi.

Haber: Seza Nur ALPDÜNDAR, Kamera: Gökhan KILIÇ/İZMİR,

Kaynak: DHA

İlber Ortaylı, Edebiyat, Kültür, Güncel, İzmir, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 17:11:46. #7.12#
SON DAKİKA: İlber Ortaylı İzmir'de Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.