İLİÇ'TE MADEN OCAĞINDAKİ HEYELANDA TOPRAK ALTINDA İŞÇİ KALMADI: 5 KAZAZEDE İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENECEK - Son Dakika
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İLİÇ'TE MADEN OCAĞINDAKİ HEYELANDA TOPRAK ALTINDA İŞÇİ KALMADI: 5 KAZAZEDE İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENECEK

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçinin cansız bedenleri çıkarıldı. İşçilerin cenazeleri yarın düzenlenecek törenle memleketlerine gönderilecek. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan kimlik tespitlerinin ardından işçilerin tamamının toprak altından çıkarıldığı kesinleşti. Cenaze törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katılacak.

10.06.2024 05:55
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İLİÇ'TE MADEN OCAĞINDAKİ HEYELANDA TOPRAK ALTINDA İŞÇİ KALMADI: 5 KAZAZEDE İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENECEK

ERZİNCAN'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen heyelanda tonlarca ağırlığındaki toprak yığını altında kalan tüm işçilerin cansız bedenleri çıkarıldı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumunda kimlik tespitleri tamamlanan işçiler yarın törenle memleketlerine gönderilecek.

İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanda 9 işçi tonlarca ağırlığındaki toprak yığını altında kaldı. İş makineleri ve yüzlerce personelin katıldığı aramalar sonunda Uğur Yıldız, Adnan Keklik, Ramazan Çimen ve Kenan Öz'ün cansız bedenine ulaşıldı. Talihsiz madenciler, yakınlarının gözyaşları arasında memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Aralıksız devam eden arama çalışmaları sonunda toprak altında olan Mehmet Kazar, Fahrettin Keklik, Abdurrahman Şahin, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara'nın da cansız bedenlerine ulaşıldı.

Toprak altında çıkarılan işçilerin cenazelerinin tanınmaz halde olması nedeniyle Diyarbakır Adil Tıp Kurumunda ailelerden alınan DNA örnekleri ile karşılaştırma yapıldı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından göçük altında kalan işçilerin tamamının toprak altından çıkarıldığı kesinleşti.

İliç Belediye Başkanı Mehmet Elçi, toprak altında kalan Mehmet Kazar, Fahrettin Keklik, Abdurrahman Şahin, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara'nın yarın öğlen namazında düzenlenecek cenaze törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da katılacağını söyledi. Başkan Elçi, Erzincan Terzibaba Camii'nde kılınacak toplu cenaze namazının ardından işçilerin cenazelerinin memleketlerine uğurlanacağını bildirdi.

Evli, 2 çocuk babası Fahrettin Keklik ile evli ve 2 çocuk babası Şaban Yılmaz'ın cenazeleri bugün İliç ilçesinde ikindi namazına müteakip Yusuf Ziya Demir Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedilecek. Evli 3 çocuk babası Mehmet Kazar'ın cenazsei Osmaniye'ye, evli 1 çocuk babası Abdurrahman Şahin'in cenazesi Sivas merkez, bekar olan Hüseyin Kara'nın ise Sivas'ın Gürün ilçesine gönderilecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İLİÇ'TE MADEN OCAĞINDAKİ HEYELANDA TOPRAK ALTINDA İŞÇİ KALMADI: 5 KAZAZEDE İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENECEK - Son Dakika

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SON DAKİKA: İLİÇ'TE MADEN OCAĞINDAKİ HEYELANDA TOPRAK ALTINDA İŞÇİ KALMADI: 5 KAZAZEDE İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENECEK - Son Dakika
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