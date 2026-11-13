İletişim Başkanı Duran, COP31 Liderler Zirvesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu: - Son Dakika
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İletişim Başkanı Duran, COP31 Liderler Zirvesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu:

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İletişim Başkanı Duran, COP31 Liderler Zirvesi\'ne ilişkin açıklamalarda bulundu:
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- "Cumhurbaşkanımızın COP31 Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşma çok önemliydi ve ikili görüşmelerde de buna çok atıf oldu" "Görüştüğü liderler, Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmasındaki iki husus için teşekkür ettiler. Bunlardan biri iklim adaleti meselesi. İkincisi ise Gazze'deki soykırıma işaret ettiği o güçlü mesajdı"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımızın COP31 Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşma çok önemliydi ve aslında ikili görüşmelerde de buna çok atıf oldu." dedi.

Duran, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi kapsamında, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

COP31 Liderler Zirvesi'nin olumlu bir şekilde devam ettiğini ifade eden Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirve kapsamında konuk ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yaptığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 Liderler Zirvesi'nin açılışındaki konuşmasına ve konuşmanın yankılarına da değinen Duran, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın, COP31 Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşma çok önemliydi ve aslında ikili görüşmelerde de buna çok atıf oldu. Görüştüğü liderler, Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmasındaki iki husus için teşekkür ettiler. Bunlardan biri iklim adaleti meselesi. 'Bir gökyüzümüz var, bir yeryüzümüz var. Bunlara sahip çıkalım' yönündeki ifadeleri. Sadece Türkiye için değil, bölge için değil, tüm dünya için söyledikleriydi. Bu çok dikkat çekti. İkinci husus ise Cumhurbaşkanımızın Gazze'deki soykırıma işaret ettiği o güçlü mesajdı. Bu çerçevede liderlerin buna değinmeden geçtiklerini görmedim. Çünkü Cumhurbaşkanımız Gazze'de bir soykırımdan bahsetti ama aynı zamanda zeytin ağaçlarının katledilmesiyle birlikte aslında bir çevre katliamı gerçekleştiğini de söyledi. Bu da İsrail tarafında bir rahatsızlık oluşturmuş. Bu hiç önemli değil. Çünkü gerçekten insanlığın sesi olan Cumhurbaşkanımız, her gerektiği yerde Gazze'ye, Filistin davasına sahip çıkarak bunu bütün yönleriyle gündeme getirdi. Elbette bütün dünyanın gözü buradayken, bu konuya yönelik olarak açıklamalarda bulunmuş olması bizim Filistin davasına verdiğimiz önemi gösteriyor. Cumhurbaşkanımızın Filistin meselesindeki hassasiyetini gösteriyor."

"COP31'in çok başarılı bir şekilde gittiğini görüyorum"

İklim konusunda bazı gelişmekte olan ülkelerin yükünün daha ağır olduğunu dile getiren Duran, şöyle devam etti:

"Çünkü bir yandan kalkınmaları gerekiyor ama öbür yandan da finans açısından, teknoloji açısından iklimle mücadele için ihtiyaçlar var. Dolayısıyla bu konunun adaleti çok önemlidir. Elbette bir diğer husus da bunun somut uygulamalarla yürütülmesidir. Ben Antalya'daki COP31 Zirvesi'nin bu somut yöne odaklanmasının çok değerli olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz Türkiye, Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi liderliğinde bu konuda çok somut bir örnek ortaya koydu. Sıfır Atık Hareketi gerçekten çok başarılı oldu ve tüm dünyada ses getirdi. Bu çerçevede de Birleşmiş Milletlerin aksiyon aldığını biliyoruz. Bunların hepsi çok önemli gelişmelerdi. COP31'in şimdiden çok başarılı bir şekilde gittiğini görüyorum."

Duran, NATO ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) zirvelerinin ardından Türkiye'nin yıl içerisinde COP31 Zirvesi'ne ev sahipliği yapmasının diplomatik etki açısından önemli olduğunu söyledi.

"İletişim Başkanlığı 5 panel organize etti, 3 kitap hazırladı"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının COP31 Zirvesi'nde yoğun ve kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü belirten Duran, "Zirve alanında İletişim Başkanlığının oldukça geniş bir pavilyonu var. 20 Kasım'a kadar pavilyonumuz katılımcılara açık olacak. İletişim Başkanlığı olarak zirvede beş panel organize ettik. Aynı şekilde, üç kitap hazırladık. Biri İklim Diplomasisi, Türkçe ve İngilizce olarak. Diğeri, Türkiye'nin COP31 tecrübesini anlatıyor. Üçüncüsü ise İklim Sözlüğü. Aynı şekilde, Saygıdeğer Hanımefendinin yönetmiş olduğu Sıfır Atık konusuyla ilgili de bir eserimiz var. Başkanlığımızın Ayın Tarihi Dergisi'nde de COP31'e özel bir sayı hazırladık." dedi.

Duran, COP31 Zirvesi'nde Anadolu Ajansı ve TRT'nin etkin görev üstlendiğini belirterek, iki kuruma da çalışmalarında başarılar diledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Yeşil Alan'daki pavilyonunda incelemelerde bulunan Duran, burada sunulan hizmetler konusunda bilgi aldı.

Duran, İş Forumu alanında yer alan stantları da ziyaret etti.

Kaynak: AA
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