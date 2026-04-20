İletişim Başkanı Duran: Yeni Zelanda Genel Valisi Kiro, 20-26 Nisan'da Türkiye'yi Ziyaret Edecek

20.04.2026 21:38
(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Yeni Zelanda Genel Valisi Dame Cindy Kiro'nun Çanakkale Kara Muharebelerinin 111. yıl dönümü ve ANZAK Günü Anma Törenleri kapsamında 20-26 Nisan 2026 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Duran, Kiro'nun yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin planlandığını bildirdi.

Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yeni Zelanda Genel Valisi Dame Cindy Kiro'nun anma programları dolayısıyla Türkiye'ye geldiğini belirtti. Duran, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Zelanda Genel Valisi Dame Cindy Kiro, Çanakkale Kara Muharebelerinin 111. Yıl Dönümü ve ANZAK Günü Anma Törenleri münasebetiyle 20-26 Nisan 2026 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmektedir. Konuk Valinin ziyareti çerçevesinde 21 Nisan 2026 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeleri planlanmaktadır. Görüşmede, Türkiye ve Yeni Zelanda arasında tarihi dostluğa dayanan ilişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacaktır."

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Burhanettin Duran, Yeni Zelanda, Çanakkale, Türkiye, Güncel, Son Dakika

