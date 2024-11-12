İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev'le görüşmesine ilişkin açıklama

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile yaptığı görüşmede, İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki saldırıları karşısında Türk dünyası olarak güçlü şekilde durmaya devam edilmesinin önemli olduğunu bildirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi için gittiği Azerbaycan'da, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le bir görüşme yaptı.

Görüşmede, Türkiye ile Kazakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilerleyen dönemde atılacak adımlarla Türkiye ile Kazakistan arasında savunma sanayi, enerji, tarım, eğitim ve kültür alanlarında işbirliğini derinleştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

İki ülke ilişkilerini her alanda geliştirmek için çalışmaların devam edeceğini belirten Erdoğan, İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki saldırıları karşısında Türk dünyası olarak güçlü şekilde durmaya devam edilmesinin önemli olduğunu kaydetti.