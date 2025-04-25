İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Luxon'u kabulüne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon'u kabulüne ilişkin paylaşımda bulundu.

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabule ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşıma göre, Erdoğan-Luxon görüşmesinde, Türkiye ile Yeni Zelanda ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Yeni Zelanda arasında tarihi dostluk bağlarının bulunduğunu, Türkiye'nin Yeni Zelanda'yı Pasifik bölgesinde önemli bir ortak olarak gördüğünü, iki ülke arasında ticaret, ulaştırma, savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda atılan ve atılacak adımlarla işbirliğini kuvvetlendirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Erdoğan, dünyanın önemli sınamalarla karşı karşıya bulunduğunu, Gazze'deki İsrail saldırılarının durması için Türkiye'nin gayret gösterdiğini, bölgede kalıcı barışın sağlanmasının ancak iki devletli çözümle mümkün olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da kabulde hazır bulundu.