İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüşmesinde, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Somali halkının yanında olmaya devam edeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre görüşmede, Türkiye ile Somali ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Somali arasındaki işbirliğinin artarak devam edeceğini, ilişkilerin atılacak adımlarla geliştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, terörle mücadelesinde Somali halkının yanında olmaya devam edeceğini, Somali'nin terörle mücadele alanında ulusal birliğini sağlamasının önemli olduğunu belirtti.