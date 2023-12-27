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Ilgaz Dağı Kayak Merkezi Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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Ilgaz Dağı Kayak Merkezi Hazırlıklarını Tamamladı

Ilgaz Dağı Milli Parkı ve Yıldıztepe Kayak Merkezi, telesiyej ve pist bakım çalışmalarını tamamlayarak yeni kayak sezonuna hazır. Kar yağışı bekleniyor ve oteller bölgesinde yılbaşı öncesinde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Kayakseverler, Ilgaz Dağı'nda doğal güzellikler arasında yürüyüş ve kızakla kayarak keyifli vakit geçirebilecekler.

27.12.2023 - 13:51,
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Anadolu'nun 'yüce dağı' Ilgaz, kayak sezonu için hazırlıklarını tamamladı

Ilgaz Dağı Kayak Merkezinde kar kalınlığı 42 santimetre ölçüldü

KASTAMONU - Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Ilgaz Dağı Milli Parkı ve Yıldıztepe Kayak Merkezinde telesiyej ve pist bakım çalışmaları ile hazırlıklar tamamlanırken, yeni sezon için kar yağışı bekleniyor. Ayrıca Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda oteller bölgesinde de yılbaşı öncesinde doluluk oranı yüzde 90 seviyesine ulaştı.

"Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara konu olan, Kastamonu- Çankırı sınırında bulunan Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alıyor.

Ilgaz Dağı Milli Parkı içerisinde bulunan kayak merkezi ile Yıldıztepe Kayak Merkezi ve 2020 yılında açılışı yapılan 5,6 kilometrelik piste sahip Yurduntepe Kayak Merkezi, her yıl İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin birçok şehrinden yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlıyor.

Hafta sonu etkili olan kar yağışı sonrasında Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde 42 santimetre, Ilgaz Dağı Milli Parkı Kayak Merkezi'nde de 27 santimetre kar kalınlığı ölçüldü. Kar kalınlığının yeterli olmamasından ötürü henüz kayak sezonu açılamazken, telesiyejler ise çalıştırılmaya başlandı. Kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla birlikte pistlerde kayak yapılabilecek.

Kayak ve snowboard ile birlikte Ilgaz Dağı Milli Parkı'na gelen ziyaretçiler, doğal güzellikler arasında yürüyüş imkanı ve kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Ilgaz Dağı'nda kamu kurumları ve özel sektöre ait 7 tesiste, yaklaşık bin 300 yatak kapasitesi bulunuyor. Yılbaşı öncesinde Ilgaz Dağı Milli Parkı oteller bölgesinde doluluk oranı ise yüzde 90 seviyesine ulaştı.

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi, Kastamonu merkeze 40, Ankara'ya 200, İstanbul'a ise 450 kilometre mesafede bulunurken, Kastamonu Havalimanı'nın yapılmasının ardından kayakseverlerin kolayca ulaşabileceği bir yer haline geldi.

"5 günlük tatil için Tokat'tan Ilgaz Dağına geldik"

Ilgaz Dağı Milli Parkını gezmek için Tokat'tan geldiklerini söyleyen vatandaşlar, "Ankara'ya ailemizin yanına uğradık, oradan da Ilgaz Dağını gezmeye geldik. Bizim Kastamonu'ya ilk gelişimiz. Bebeğimiz 5,5 aylık, yaz döneminde çok bunaldık, tatil yapamadık. Bizlerde dedik ki kış tatili için Ilgaz Dağına gelelim istedik. Çok beğendik, güzel. İlk deneyimimiz burasıyla ilgili çok güzel oldu. Bende eşimde burasını çok beğendik. Fakat tesis henüz açılmamış. Açılır ümidiyle gelmiştik, bu hafta sonu çok kar yağdı ama açılmadı, bu yüzden üzüldük açıkçası. O yüzden kayamayacağız sanırım. Kayabilseydik çok güzel olurdu. Yine de biz sevdik burasını, buraları beğendik, güzel bir tesis. 5 gün burada kalacağız, tatil yapacağız. Biraz daha kar yağmasını arzu ediyoruz ama yağmayacak gibi görünüyor. Artık manzara ile idare edeceğiz. Hafta sonu bir hayli yağmış yine de bu kar ve manzara bizler için yeterli olur" dedi.

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi Hazırlıklarını Tamamladı
Kaynak: İHA
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