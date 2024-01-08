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Ilgaz Dağı'nda hafta sonu yoğunluğu: Karın tadını doyasıya çıkardılar - Son Dakika
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Ilgaz Dağı'nda hafta sonu yoğunluğu: Karın tadını doyasıya çıkardılar

Kastamonu'da pazar gününü değerlendirmek isteyen vatandaşlar Ilgaz Dağı'nın yolunu tuttu. Kayak tutkunları kayak merkezinde doyasıya eğlendi. Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı'nda bulunan kayak merkezinde yoğunluk yaşandı. Pazar gününü değerlendirmek isteyerek Ilgaz Dağı'na gelen vatandaşlar, sezon açılışı yapılan pistlerde karın tadını çıkardı. Kayak yapıp kızaklarla kayan vatandaşlar doyasıya eğlendi. Acemi kayakçıların kazaları ise gülümsetti. "Çok keyif alıyoruz" Kastamonu'dan kayak yapmak için Ilgaz Dağı'na gelen Mehmet Zeynel Uğur, "Aslen Kastamonuluyum. Buraya ilk defa geliyorum.Pisti çok beğendim.Şu an teleferik rüzgar dolayısıyla kapalı. Buranın daha verimli hale gelsin. Yerli turistilerin akınına uğramasını isterim. Çünkü doğa harikası bir yer. Bugün arabamızla geze geze geldik. Ekipmanlarımızı kiraladık. Şu an çok keyif alıyoruz. Düşe kalka öğreniyoruz" dedi.

Ilgaz Dağı\'nda hafta sonu yoğunluğu: Karın tadını doyasıya çıkardılar
08.01.2024 - 00:45,
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Ilgaz Dağı'nda hafta sonu yoğunluğu: Karın tadını doyasıya çıkardılar

KASTAMONU - Kastamonu'da pazar gününü değerlendirmek isteyen vatandaşlar Ilgaz Dağı'nın yolunu tuttu. Kayak tutkunları kayak merkezinde doyasıya eğlendi.

Kastamonu- Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı'nda bulunan kayak merkezinde yoğunluk yaşandı. Pazar gününü değerlendirmek isteyerek Ilgaz Dağı'na gelen vatandaşlar, sezon açılışı yapılan pistlerde karın tadını çıkardı. Kayak yapıp kızaklarla kayan vatandaşlar doyasıya eğlendi. Acemi kayakçıların kazaları ise gülümsetti.

"Çok keyif alıyoruz"

Kastamonu'dan kayak yapmak için Ilgaz Dağı'na gelen Mehmet Zeynel Uğur, "Aslen Kastamonuluyum. Buraya ilk defa geliyorum.Pisti çok beğendim.Şu an teleferik rüzgar dolayısıyla kapalı. Buranın daha verimli hale gelsin. Yerli turistilerin akınına uğramasını isterim. Çünkü doğa harikası bir yer. Bugün arabamızla geze geze geldik. Ekipmanlarımızı kiraladık. Şu an çok keyif alıyoruz. Düşe kalka öğreniyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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Ilgaz Dağı, Kastamonu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ilgaz Dağı'nda hafta sonu yoğunluğu: Karın tadını doyasıya çıkardılar - Son Dakika


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