Ilgaz Dağı'nda Kar Yağışı Trafiği Durdurdu

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Ilgaz Dağı'nda ağır tonajlı araçlar yolda kaldı

KASTAMONU - Kastamonu- Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı'nda akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçlar yolda mahsur kaldı. Araçların yolda kalması nedeniyle bir süreliğine trafik durdu.

Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı'nda akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte özellikle ağır tonajlı araçlar, Ilgaz Dağı geçidinde 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ne tırmandıkları sırada çıkamayarak yolda mahsur kaldı. Tırların yolda kalması nedeniyle Kastamonu-Çankırı- Ankara karayolunu ve Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni kullanmak isteyen diğer araçlar da yolda kaldı. Ulaşımın kapandığı Ilgaz Dağı'nda Karayolları ekiplerinin kar kürüme ve tuzlama çalışmalarının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Yolda kalan tırlar da ekiplerin çalışmasıyla yoldan çekildi.