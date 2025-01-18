Ilgaz Dağı'nda Kayak Sezonu Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ilgaz Dağı'nda Kayak Sezonu Başlıyor

Ilgaz Dağı\'nda Kayak Sezonu Başlıyor

Ilgaz Dağı, yarıyıl tatilinde kayak severleri bekliyor. Rezervasyonlar %90 dolulukta.

18.01.2025 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezleri, her seviyeye uygun pistleri ve doğal güzellikleriyle yarıyıl tatilinde misafirlerini ağırlamaya hazır.

"Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara konu olan, Kastamonu- Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında bulunuyor.

Açılışı 2020'de yapılan 5,6 kilometrelik pisti bulunan Ilgaz 2 Yurduntepe Kayak Merkezi ile yaklaşık 1 kilometrelik piste sahip Ilgaz Dağı Kayak Merkezi, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.

Doğal güzellikler arasında yürüyüş imkanı bulan ziyaretçiler, burada kayak ve snowboard yapıp, ATV'ye binip kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Kastamonu merkeze 40, Ankara'ya yaklaşık 200, İstanbul'a 450 kilometre mesafede bulunan Ilgaz, Kastamonu Havalimanı'nın yapılmasının ardından kayakseverlerin kolayca ulaşabileceği bir yer haline geldi.

Ilgaz Dağı'nda kamu kurumları ve özel sektöre ait 7 tesiste yaklaşık 1300 yatak kapasitesi bulunuyor.

Rezervasyonlar yüzde 90'lara ulaştı

Yurduntepe Kayak Merkezi İşletme Sorumlusu Hakkı Kaya, AA muhabirine, yarıyıl tatilinde herkesi bölgeye beklediklerini söyledi.

Otellerin doluluk oranları hakkında bilgi veren Kaya, "Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yoğun kar yağışı başladı. Bu yağışla kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Konaklama yapan işletmecilerle görüştüğümüzde, rezervasyonların yüzde 90'lara ulaştığını öğrendik. Doluluk oranının yarıyıl tatilinde yüzde 100'lere ulaşacağını düşünüyoruz." dedi.

Bölgenin her seviye kayakçıya hizmet verdiğini anlatan Kaya, "Yarıyıl tatilinde bu güzel, doğayla iç içe kayak merkezimizde ATV safari turu yapmaya, kızakla kaymaya, kayak yapmaya, teleferiğe binmeye tüm misafirlerimizi bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Ankara'dan tatil için gelen Özgür Öz ise Ilgaz'ın çok özel bir yer olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Zemin, pist çok güzel. Herkese, buraya gelmeyi tavsiye ederim. Doğa harika, Ankara'ya yakın, Karadeniz'e yakın, mükemmel bir yer. Burada kayak yaptık gezdik, doğa fotoğrafları çektik, teleferiğe bindik. Trekking yapabilirsiniz, fotoğrafçıysanız çok güzel fotoğraf çekebilirsiniz, kayak bilmiyorsanız dahi çok rahat öğrenebilirsiniz. Alternatif pist imkanı var. Burası tanıtımda eksik kalıyor bence, mükemmel bir yer."

Kaynak: AA

Ilgaz Dağı, kastamonu, Etkinlik, Turizm, Güncel, Tatil, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ilgaz Dağı'nda Kayak Sezonu Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:26 Özgür Özel’in çağrısına futbolculuk yıllarından örnek vererek cevap verdi Özgür Özel'in çağrısına futbolculuk yıllarından örnek vererek cevap verdi
12:17 Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı
12:08 Reza Zarrab, Miami’de evlendi Düğüne katılan isimler bomba Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba
11:27 İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı
11:15 Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler
16:49 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı
16:39 Bankalardan sürpriz ATM kararı Limitler değişti Bankalardan sürpriz ATM kararı! Limitler değişti
16:38 Gupse Özay’ın babası, Apple’a dava açtı Gupse Özay'ın babası, Apple'a dava açtı!
16:33 Pakistan’ın eski Başbakanı İmran Han’a 14 yıl hapis cezası verildi Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han'a 14 yıl hapis cezası verildi
16:32 Trabzonspor’un genç yıldızı, antrenmanda elini kırdı Trabzonspor'un genç yıldızı, antrenmanda elini kırdı
16:23 Evlilik kredisinde talep patlaması yaşanıyor Evlilik kredisinde talep patlaması yaşanıyor
16:14 ABD’de bulunan dünyanınn en büyük elektrik santralinde yangın çıktı ABD'de bulunan dünyanınn en büyük elektrik santralinde yangın çıktı
16:09 Sürpriz iddia: Icardi yeniden baba oluyor Sürpriz iddia: Icardi yeniden baba oluyor
16:04 İsrail Savaş Kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
16:02 Haberler.com CEO’su Sümeyra Teymur: “Sosyal Medya Toplumsal Algılarımızı Yönlendiriyor“ Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur: "Sosyal Medya Toplumsal Algılarımızı Yönlendiriyor"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 14:42:39. #1.12#
SON DAKİKA: Ilgaz Dağı'nda Kayak Sezonu Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.