Ilgaz Dağı'nın eteklerindeki yaylalarda kartpostallık görüntüler - Son Dakika
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Ilgaz Dağı'nın eteklerindeki yaylalarda kartpostallık görüntüler

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde etkili olan kar yağışı ile Ilgaz Dağı'nın eteklerindeki yaylalar görsel şölen sundu. Yaylaları ziyaret eden vatandaşlar mest eden manzaranın tadını çıkardı. Kar yağışı, Ilgaz Dağı'nı beyaza bürüdü ve kartpostalları aratmayan manzaralar ortaya çıktı. Arazya Örenyeri yaylasında açan çiçeklerin karla buluşması ise görsel bir şölen sunuyor. Vatandaşlar doğanın tadını çıkartıp hatıra fotoğrafı çektiriyor. İhsangazi'ye gezmek için gelen bir ziyaretçi ise herkesi bu doğa güzelliklerini görmeye davet ediyor.

19.02.2024 08:46  Güncelleme: 08:48
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Beyaza bürünen Ilgaz Dağı'nın eteklerindeki yaylalarda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

KASTAMONU - Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde etkili olan kar yağışı ile Ilgaz Dağı'nın eteklerindeki yaylalar görsel şölen sundu. Yaylaları ziyaret eden vatandaşlar mest eden manzaranın tadını çıkardı.

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı, Ilgaz Dağı'nı beyaza bürüdü. Kar yağışı ile birlikte Ilgaz Dağı'nın eteklerindeki yaylalar ayrı bir güzelliğe büründü. Kartpostalları aratmayan manzaraların ortaya çıktığı Ilgaz İlçesindeki Arazya Örenyeri yaylasında Şubat ayında açan ve karla buluşan çiçekler, görsel şölen sundu. Sis, kar ve yeşilin buluştuğu yaylaları ziyaret eden vatandaşlar ise doğanın tadını çıkartıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Herkesi davet ediyoruz"

İstanbul'dan memleketi İhsangazi'ye gezmek için gelen Engin Ciğerci, manzara karşısında hayran kaldığını belirterek, "İhsangazi Örengil yaylasındayız. Akrabam Mustafa'ya misafir olarak geldik. Kar yağdı, bize doğa güzelliklerini gösterdi. Ben de dayanamadım, İstanbul'dan geldim. Herkesi davet ediyoruz. Bu doğa güzelliklerini herkes görmeli. Doğa sporları, kamp için çok güzel bir yer" dedi.

Ilgaz Dağı\'nın eteklerindeki yaylalarda kartpostallık görüntüler
Kaynak: İHA

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