İliç Çöpler Altın Madeni'nde Toprak Kayması: Facia Geliyor Dedik... Facia Geldi... - Son Dakika
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İliç Çöpler Altın Madeni'nde Toprak Kayması: Facia Geliyor Dedik... Facia Geldi...

İliç Çöpler Altın Madeni\'nde Toprak Kayması: Facia Geliyor Dedik... Facia Geldi...

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Anagold Madencilik tarafından işletilen Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen toprak kaymasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, madenin kapatılması ve rehabilite çalışmalarının başlatılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, işçilerin sağ salim kurtarılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

13.02.2024 18:30
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Anagold Madencilik tarafından işletilen Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde toprak kaymasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "lliç Çöpler Altın Madeni işletmesi kapatılmalıdır ve rehabilite çalışmalarına başlanmalıdır dedik. Facia geliyor dedik... Facia geldi... Öncelikle işçilerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyoruz, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Teknik ekibimiz ile bölgeye gitmek üzere hazırlık yapıyoruz" denildi.

"FACİA GELİYOR DEDİK... FACİA GELDİ..."

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin açıklaması şu şekilde:

"Erzincan İliç Çöpler Altın Madeninde yaşanan facia, göz göre geliyorum diyen bir faciadır. 6 Aralık 2023 tarihinde İliç'de açtığımız iki ayrı davanın bilirkişi keşfindeydik. 2. Kapasite artırımı için Bakanlığın verdiği ÇED olumlu kararı ve Açık ocak işletme genişletmesi için verilen ÇED gerekli değildir kararına karşı açtığımız davalardı. 'İliç Çöpler Altın Madeni işletmesi kapatılmalıdır' ve 'rehabilite çalışmalarına başlanmalıdır' dedik. Facia geliyor dedik... Facia geldi... Öncelikle işçilerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyoruz, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Teknik ekibimiz ile bölgeye gitmek üzere hazırlık yapıyoruz."

Kaynak: ANKA

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Erzincan, Mimar, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İliç Çöpler Altın Madeni'nde Toprak Kayması: Facia Geliyor Dedik... Facia Geldi... - Son Dakika
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