İliç Faciasında Sorumluluk Vurgusu

(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili ve PM Üyesi Orhan Sarıbal, İliç'te meydana gelen liç yığını çökmesine ilişkin Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katıldı. Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Sarıbal, "Kapasite artışına olur veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, faciadan doğrudan sorumludur, yargılanmalıdır" dedi.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde 13 Şubat 2024'te meydana gelen liç yığını çökmesinde 9 işçi hayatını kaybetti. Olaya ilişkin Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katılan CHP Bursa Milletvekili ve PM Üyesi Orhan Sarıbal, adliye önünde işçi aileleri ile birlikte açıklamalarda bulundu. Bölgede kapasite artışına olur veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, faciadan doğrudan sorumlu olduğunu kaydeden Sarıbal yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kimse bize 'bu bir kaza' diyemez. Kimse bize 'bu işin fıtratında var' diyemez. Burada, bir iki kişinin üzerine yıkılmaya çalışılan bir suç var. 2-15 yıl arası cezalarla geçiştirilerek, bir felaketin üzeri örtülmeye çalışılıyor. Maden ocaklarına izin verenler, ruhsat dağıtanlar, bu şirketlere göz yumanlar katliamdan doğrudan sorumludur. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, doğrudan sorumludur. Denetim yapmayan, çevreyi ve insanı değil, sermayeyi koruyan Bakanlığın İl Müdürlüğü doğrudan sorumludur.

"Sermayenin kar hırsı, siyasi iktidarın vurdumduymazlığıyla birleşti ve 13 Şubat'ta İliç'te bir katliama dönüştü"

Bu düzeni kuran, bu sömürü çarkını işleten Saray rejimi doğrudan sorumludur. Bu dava, toprağımıza, suyumuza, ormanımıza, insanımıza sahip çıkma davasıdır. Bilim insanlarının yıllardır yaptığı uyarılar dikkate alınmadı. Hukuk tanınmadı. Doğa ve insan yaşamı hiçe sayıldı. Sermayenin kar hırsı, siyasi iktidarın vurdumduymazlığıyla birleşti ve 13 Şubat'ta İliç'te bir katliama dönüştü. 9 işçimiz göçük altında kaldı, siyanür ve sülfürik asit Fırat Havzası'na yayıldı. Fırat'ın aktığı her yere ölüm taşındı. Gerçek sorumlular yargılanana, adalet yerini bulana kadar mücadele edeceğiz. Bu sadece Erzincan'ın değil, tüm halkların yaşamını tehdit eden bir ekokırım suçudur. Bu suça ortak olan tüm şirket yöneticileri, yetkililer ve siyasi sorumlular yargılanmalıdır."