İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu\'nda başka bir maden şirketinin de toprak yığdığı ortaya çıktı

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DİLAN KUTLU

Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde 9 işçinin toprak altında kaldığı liç kaymasıyla ilgili TBMM'de kurulan İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri dinlendi. CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, başka bir maden şirketinin de yığın liç sahasına toprak yığdığını belirterek, "Anagold şirketinin dışında, bir başka şirketin başka bir ruhsat sahasından çıkardığı oksitli cevheri getirip yığdığını söylemediniz" dedi.

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan Çöpler Altın Madeni'nde 9 işçinin toprak altında kaldığı liç kaymasıyla ilgili TBMM'de kurulan İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan gelen yetkililer dinlendi.

"KARTALTEPE MADENCİLİK DE OKSİTLİ CEVHERİNİ GETİRDİ VE LİÇ SAHASINA YIĞDI"

Komisyonda CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, başka bir maden şirketinin de yığın liç sahasına toprak yığdığını söyledi. Yavuzyılmaz şunları kaydetti:

" Enerji Bakanlığı'nın yaptığı sunumda çok büyük ve hayati eksiklikler var. Bu eksikliklerin başında, Anagold'un işlettiği altın maden sahasının içinde kaymanın yaşandığı yığın liç sahasında, Anagold şirketinin dışında, bir başka şirketin başka bir ruhsat sahasından çıkardığı oksitli cevheri getirip yığdığını söylemediniz; bu şirketin adı Kartaltepe Madencilik. Kartaltepe Madenciliğin aynı yığın liç sahasına yığma yaptığı bilgisi ne acıdır ki Anagold Madenciliğin nihai ÇED raporunda da belirtilmiyor, adeta gizlenmiş ve felakete giden yolun taşları da böyle döşenmiş. Anagold ve Kartaltepe Madencilik şirketleri tek yumurta ikizi şirketler. Her ikisinin de yüzde 80 ortağı SSR Minging, yüzde 20 ortağı Lidya Madencilik. Kartaltepe Madencilik de bir yandan kendi oksitli cevherini getirdi, o da yığdı."

"LİÇ YIĞINININ YÜKSEKLİĞİ 256 METRE"

Bakan yardımcısı Abdullah Tancan, Yavuzyılmaz'ın verdiği bilginin doğru olduğunu söyledi.

Komisyonda, Bakanlık yetkilileri arasında liç yüksekliği çöken liç yığınının yüksekliğini 97 metre olarak açıklayınca CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, madende 4 faz olduğunu, her bir fazın 8 metre yüksekliğindeki 8 kattan oluştuğunu belirterek, çöken liç sahasının yüksekliğinin 97 metre değil, 256 metre olduğunu maden şirketinin belgeleriyle ortaya koydu.

Liç alanın yüksekliğinin çevre ve şehircilik alanında olan bir konu olduğunu söyleyen Tancan, "Bunu Çevre Bakanlığımıza sorup doğru cevabı almamız lazım" dedi.

İliç Komisyonu, 2 Mayıs perşembe günü saat 13.00'te toplanmak üzere kapandı.