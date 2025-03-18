İliç'teki Maden Kazası Davasında İlk Gün - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İliç'teki Maden Kazası Davasında İlk Gün

İliç'teki maden heyelanı davasında 43 sanığın yargılanmasına başlandı, tutuksuz sanıklar duruşmadaydı.

18.03.2025 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 9 işçinin toprak altında kalarak yaşamını yitirdiği heyelana ilişkin 5'i tutuklu 43 sanığın, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" ve "Çevreyi taksirle kirletmek" suçlarından yargılanmasına ilk gün devam edildi.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Iaın Ronald Guılle, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları ve müşteki yakınları katıldı.

Tutuklu sanıklar Shaun Keady Swartz, Ali Rıza Kalender, Selçuk Çiftlik ve Ömer Ardıç ise duruşmaya bağlı bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Duruşmaya, firari sanıklar, John H, Kenan Ö, Luis Q, Vınh Luu D L, Kevin James G, Kevin Joseph R. ve Wıllıam Keıth M. ise katılmadı.

Duruşmaya, iftar için verilen aranın ardından devam edildi.

STK'lerin davaya katılma talepleri reddedildi

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, baroların, derneklerin, milletvekillerin, STK'lerin davaya katılma taleplerinin reddine, mağdur ailelerin ise katılma taleplerinin kabulüne karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, mağdur olma, suçtan zarar görme ve davaya katılmaya yönelik özel mevzuat bulunmadığından talepleri reddetti.

Tutuklu sanık şirketin sürdürülebilir yatırım projeleri müdürü Swartz, tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Suçlamaları kabul etmeyen Swartz, "2021'de işe başladığımdan itibaren liç alanında doğrudan ve dolaylı görev almadım. Şahsıma atfedilen bilirkişi raporlarında büyük bir hata yapılmış. Görevler benim görevimmiş gibi kabul edilmiş. Bütün hataların proje ekibine yönlendirilmesi hata olmuştur. Ciddi ve vahim hatalar, hakkımdaki hataların temelini oluşturmaktadır. Geçmişim elektrik mühendisi olmasına rağmen Anagold'da herhangi bir mühendis olarak işe başlamadım." diye konuştu.

"Bu suçlamaların bana nasıl yöneltildiğini hala anlamış değilim"

Swartz, şirketin yapılanmasından ve görev dağılımından bahsederek, şunları söyledi:

"Şirkette çalıştığım birimin yığın linçle ilgisi yoktur. Çalışma süresinde pozisyon değişimi sonunda da mühendislik görevim olmadı. Özellikle vurgulamak isterim ki 1 Kasım 2022'den itibaren tek görev ve sorumluluğum sermaye harcamaları ve sürdürülebilir yatırım projeleri üzerine olmuştur. Bilirkişi raporları, organizasyon şemasını yanlış anladığını göstermektedir. Doğrudan ve dolaylı görevimin olmadığı yığın liçle ilgili bu durumda olmam adaletsiz oldu. Geçici görevlendirme yapıldığım dönemde 4. faz yapılmıştı. Bilirkişi raporunda bu sorumluluğun bana dayatılması son derece haksız bir durumdur. Bu suçlamaların bana nasıl yöneltildiğini hala anlamış değilim."

Hatalı iddialar dolayısıyla 10 aydır tutuklu olduğunu öne süren Swartz, savunmasını şöyle tamamladı:

"Doğrudan çalışmadığım, herhangi bir sorumluluk taşımadığım ve uzmanlığım olmadığı yerde heyelanı değerlendirmem nasıl olur. Bu süreçlerin içinde olmadığım açıktır, farklı bir iş biriminde çalışmaktaydım. Görev alanım yığın liçle alakası olmayan sermaye ve sürdürülebilir proje alanıyla ilgiliydi. Böyle bir suçlama yönlendirilecekse ilgili birimlere yöneltilmeliydi. Sorumluluğumun ve uzmanlığımın olmadığı tesiste heyelan senaryosu değerlendirmem mantıksızdır. Konteynerin yerinin belirlenmesinde dahilim yok, kimseye talimat vermedim. Konteynerlerin yerleştirilmesinde rolüm ya da sorumluluğum bulunmamaktadır."

Duruşmaya yarın saat 09.30'da devam edilecek.

Kaynak: AA

erzincan, 3-sayfa, Güncel, Çevre, Hukuk, Maden, İliç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İliç'teki Maden Kazası Davasında İlk Gün - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray: Fransızlar bizim sayemizde Almanca konuşmuyor Beyaz Saray: Fransızlar bizim sayemizde Almanca konuşmuyor
Oryantal Tanyeli, 54 yaşında hayatını kaybetti Oryantal Tanyeli, 54 yaşında hayatını kaybetti
ABD’den İran’a bir tehdit daha: Bu başkanı ciddiye alsanız iyi olur ABD'den İran'a bir tehdit daha: Bu başkanı ciddiye alsanız iyi olur
Mobil oyun yüzünden ev arkadaşlarını bıçakladı Mobil oyun yüzünden ev arkadaşlarını bıçakladı
“Bizi kim alabilir“ diyerek tüfekle havaya ateş açan 6 kişi gözaltına alındı "Bizi kim alabilir" diyerek tüfekle havaya ateş açan 6 kişi gözaltına alındı
Bakan Yılmaz Tunç: Terörsüz bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz Bakan Yılmaz Tunç: Terörsüz bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz
Pozitifbank ve Flash Haber TV’nin sahibi Erkan Kork tutuklandı Pozitifbank ve Flash Haber TV'nin sahibi Erkan Kork tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin 40 yılına mal olan musibetin çözümü için cesur bir adım attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin 40 yılına mal olan musibetin çözümü için cesur bir adım attık
Toplu iş sözleşmesinde rekor kırıldı: İşçilerin net maaşı 102 bin lira oldu Toplu iş sözleşmesinde rekor kırıldı: İşçilerin net maaşı 102 bin lira oldu
Belgrad Ormanı’nda ölü bulunan Fahrettin Öter memleketi Hakkari’de toprağa verildi Belgrad Ormanı'nda ölü bulunan Fahrettin Öter memleketi Hakkari'de toprağa verildi
Kocaeli’nde deprem yardımı için getirilen maskeler 2 yıldır bir binada bekliyor Kocaeli'nde deprem yardımı için getirilen maskeler 2 yıldır bir binada bekliyor

23:03 Oryantal Tanyeli, 54 yaşında hayatını kaybetti Oryantal Tanyeli, 54 yaşında hayatını kaybetti
22:00 ABD’den İran’a bir tehdit daha: Bu başkanı ciddiye alsanız iyi olur ABD'den İran'a bir tehdit daha: Bu başkanı ciddiye alsanız iyi olur
21:10 Pozitifbank ve Flash Haber TV’nin sahibi Erkan Kork tutuklandı Pozitifbank ve Flash Haber TV'nin sahibi Erkan Kork tutuklandı
09:36 Kırmızı kart doğru mu Eski hakemler, maça damga vuran karar için tek görüşte birleşti Kırmızı kart doğru mu? Eski hakemler, maça damga vuran karar için tek görüşte birleşti
09:33 Kansere yakalandığını açıklamıştı Nursel Ergin en zor anlarını paylaştı Kansere yakalandığını açıklamıştı! Nursel Ergin en zor anlarını paylaştı
09:31 Askeri üniforma ile servis yapan sanığa 1 yıl 6 ay hapis cezası Askeri üniforma ile servis yapan sanığa 1 yıl 6 ay hapis cezası
09:24 Murat Ülker’den muhafazakar kesime ihanet ettiği iddiasına yanıt Murat Ülker'den muhafazakar kesime ihanet ettiği iddiasına yanıt
09:19 Bir sigara grubu daha fiyatlara zam yaptı Bir sigara grubu daha fiyatlara zam yaptı
09:14 Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Fenerbahçe şampiyon olsun Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Fenerbahçe şampiyon olsun
09:03 Telefonda “Psikolojim bozuk“ dedikten sonra annesine ait aracı ateşe verdi Telefonda "Psikolojim bozuk" dedikten sonra annesine ait aracı ateşe verdi
08:59 Benfica, Orkun ve Kerem’in gol attığı maçta Rio Ave’yi 3-2 yendi Benfica, Orkun ve Kerem'in gol attığı maçta Rio Ave'yi 3-2 yendi
08:53 Altın yatırımcısı gün sayıyor Belki bugün belki yarın Altın yatırımcısı gün sayıyor! Belki bugün belki yarın
08:30 Hande Erçel göze girdi Kaynana Arzu Sabancı’dan müstakbel geline sürpriz Hande Erçel göze girdi! Kaynana Arzu Sabancı'dan müstakbel geline sürpriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2025 00:46:15. #7.12#
SON DAKİKA: İliç'teki Maden Kazası Davasında İlk Gün - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.