İlişki vaad edip evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar

Ankara’da sanal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri evlerine davet ederek silahla tehdit edip para aldıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 23 kişi yakalandı, 15’i tutuklandı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TUZAK KURDULAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri erkekleri evlerine davet ettiği tespit edildi. Şüphelilerin, eve gelen kişileri silahla tehdit edip darbederek para aldığı belirlendi.

20 OLAY ORTAYA ÇIKARILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen fiziki ve teknik takip sonucunda toplam 20 olayın bu yöntemle gerçekleştirildiği tespit edildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

23 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda toplam 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini bildirdi.