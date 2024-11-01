Ilısu Barajı'nda Balık Yetiştiriciliği Analizi - Son Dakika
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Ilısu Barajı'nda Balık Yetiştiriciliği Analizi

Ilısu Barajı\'nda Balık Yetiştiriciliği Analizi

Batman'da, Ilısu Baraj Gölü'nde balık yetiştiriciliği için su kalitesi analizi yapıldı.

01.11.2024 15:29
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BATMAN'da, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nde balık yetiştiriciliği tesisleri kurulması için analiz çalışması yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün Elazığ Su Ürünleri Kontrol Enstitüsü ile yürüttüğü 'Ilısu Baraj Gölü Su Kalitesi ve Taşıma Kapasitesinin Araştırması projesi' kapsamında, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri ekipleri tarafından analiz çalışması yapıldı. Çalışmada Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nün Hasankeyf ve Beşiri ilçelerindeki kısımlarından su numuneleri alınarak, analiz ve ölçümleri yapıldı. Alınan numuneler, detaylı inceleme için Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne teslim edildi. Projeyle, balıkçılığın bölgede iş sektörü haline gelmesi ve istihdamın arttırılmasının hedeflendiği belirtildi. Her mevsim ayrıca alınacak numunelerin incelenmesiyle, bölgenin balık yetiştiriciliğine uygun olup olmadığı belirlenecek.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ilısu Barajı'nda Balık Yetiştiriciliği Analizi - Son Dakika

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