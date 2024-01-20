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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 ekibi UUİ'de karşılandı - Son Dakika
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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 ekibi UUİ'de karşılandı

Axiom Space tarafından hazırlanan karşılama töreniyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na gelen Ax-3 ekibi, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı da içeren mürettebatıyla birlikte karşılandı. Gezeravcı, törende yaptığı konuşmada Türkiye'nin tarihinde bir ilke adım atmanın mutluluğunu dile getirdi ve bilim çalışmalarına katkıda bulunmayı sabırsızlıkla beklediklerini belirtti. Uzay yolculuğunun ardından Ax-3 aracı UUİ'ye kenetlenmişti.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı\'nın yer aldığı Ax-3 ekibi UUİ\'de karşılandı
20.01.2024 - 16:06,
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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Axiom-3 (Ax-3) ekibi için Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) karşılama töreni düzenlendi.

Axiom Space, aralarında Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da bulunduğu Ax-3 ekibi için hazırlanan karşılama törenini canlı olarak yayınladı.

Gezeravcı karşılama töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Çok teşekkür ederim. Öncelikle yedi kişilik keşif ekibine gösterdiğiniz nazik misafirperverlik için teşekkür etmek istiyorum. Aslında bizi kapıda bekliyorlardı. Bu bizim için çok güzel ve nazik bir karşılamaydı. Son 8 aylık eğitim döneminde buraya gelebilmemiz için gösterdikleri büyük çaba için herkese ve UUİ'ye güvenli bir şekilde seyahat edebilmemiz için katkı sağlayan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye olarak tarihimizde bir ilke adım atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. ve buradaki bilim ve araştırma çalışmalarına katkıda bulunmak için sabırsızlanıyoruz."

Uzay istasyonundan Türkçe de seslenen Gezeravcı, " Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, bu vatan için canını veren tüm şehitlerimize, buraya adım atmamızı sağlayan güçlü iradesiyle devletimize ve milletimize şükranlarımı sunuyorum. İstikbal göklerdedir." dedi.

Yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından ilk Türk astronot Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 mürettebatını taşıyan araç TSİ 13.42'te UUİ'ye kenetlenmişti.

(Sürecek)

Kaynak: AA
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Alper Gezeravcı, Türkiye, Uzay, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 ekibi UUİ'de karşılandı - Son Dakika
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