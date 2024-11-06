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Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin başrolleri paylaştığı "İlk ve Son" dizisinin yeni sezon kutlaması Dada Salon Kabarett'te gerçekleşti.

Warner Bros. Discovery'nin Türkiye'deki abonelikli video platformu BluTV, dizinin yeni sezonundan ilk iki bölümü izleyiciyle buluşturdu.

Senaryosu Hakan Bonomo'ya, yönetmenliği Devrim Yalçın'a ait dizinin görüntü yönetmenliğini Jim Gucciardo üstleniyor.

Muhammet Uzuner, Sevil Akı, Senan Kara, Neslihan Arslan, Zeynep Yüce, Naz Göktan, Seyhan Arman ve Azra Aksu'nun rol aldığı yapımda, Serhat Kılıç, Serdar Orçin, Sarp Levendoğlu, Kaan Sevi, İlker Kızmaz, İsmet Ege Tonbul ve Hakan Atalay da konuk oyuncu olarak yer aldı.

Kutlamaya katılan genç oyuncu Hazal Subaşı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çekimlerin çok güzel geçtiğini belirterek, "Zaten çok sevdiğimiz bir iş. Okurken de bayıldık. Sürece dahil olduğumuz için inanılmaz mutlu olduk. Herkesin çok zevkle çalıştığı, çok eğlendiği, unutulmaz bir iş oldu hepimiz için. O yüzden emeği olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Subaşı, yaptıkları işi çok sevdiklerini ve çok zevkli bir senaryo olduğunu vurgulayarak, "İlk iki bölümde de gördüğümüz kadarıyla çok güzel tepkiler alıyor. Tabii ki çok memnun ve mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Ulaş Tuna Astepe ise çok mutlu olduklarına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bu akşam bu emeğin karşılığını almaya, eğlenmeye geldik buraya. Çok güzel geri dönüşler oluyor. Hakikaten izlemesi çok kolay bir iş değil ama çok dürüst ve gerçek bir iş. Herkesi sonuna kadar takip etmeye davet ediyorum. Hakan (Bonomo) çok dürüst bir kalem. Bir arkeolog gibi çalışıyor gerçekten. Biz de mümkün mertebe onu utandırmamaya, mahcup etmemeye çalıştık. Hazal benim için inanılmaz bir şans oldu. Çok teşekkür ederim ona. Umarım herkes beğenir."

Ortaks Yapım imzalı dizinin üçüncü bölümü yarın akşam BluTV'de yayında olacak.