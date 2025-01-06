İlkadım'da İki Gün Arayla İki Kaza

Samsun'un İlkadım ilçesinde aynı kavşakta meydana gelen iki kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Samsun Ankara kara yolu Derecik Kavşağı'nda 2 gün arayla yaşanan iki trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, 4 Ocak'ta yolun sağından kavşağı girmeye çalışan minibüsle otomobilin çarpıştığı anlar yer aldı. Bugün yaşanan kazada da 2 otomobil çarpıştı.
Kazalarda 4 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.
Aynı kavşakta, 23 Aralık'ta da tırla ambulansın karıştığı trafik kazası yaşanmıştı.
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