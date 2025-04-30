İller Bankası'nın Kredi Dağıtımı ve Siyasi Ayrım İddiaları TBMM'de Gündemde

(TBMM) - TBMM KİT Komisyonu'nda, İller Bankası A.Ş.'nin 2021-2022 yıllarını kapsayan Sayıştay raporları görüşüldü. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, "İller Bankası'nın son yerel seçimlerden sonra belediye projelerine sağladığı katkılarda siyasi parti ayırımı yaptığı iddiaları birçok kez gündeme geldi, bu gidişle gelmeye de devam edecek. İller Bankası'nın 2021-2024 yılları arasında yıllara göre ayrı ayrı olmak üzere, yerel yönetimlere yaptığı hibe, bağış ve yardımlar ne kadardır? 2019-2024 yılları arasında hangi belediyeye ne kadar kredi kullandırılmıştır, hangi belediyelerin kredi talepleri reddedilmiştir" diye sordu.

TBMM KİT Komisyonu, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş başkanlığında toplanarak denetim kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin bilanço görüşmelerine başladı. Komisyonda, bugün İller Bankası A.Ş.'nin 2021-2022 yıllarını kapsayan Sayıştay raporları ve önerileri görüşüldü. Komisyonda, İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk sunum yaptı.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, İller Bankası'nın yerel yönetimler ve kentsel ihtiyaçların karşılanabilmesi adına büyük önem arz ettiğini kaydederek, "Ancak bankanızın belediyelerin projelerine ödenek aktarırken yaptığı kesintiler o belediyeleri zor durumda bırakmakta ve belediyenin vatandaşlarına hizmet götürme noktasında eksik kalması ve bu sebeple sıkıntıya düşmesine sebep olmaktadır" dedi.

Polat, Sayıştay raporuna göre 2021 yılında 33 milyar, 2022 yılında 45 milyar TL kredi kullandırıldığını belirterek, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin, projeleri ve ihtiyaçları nedeniyle bankadan kredi kullanamadığını ve diğer taraftan AK Partili, MHP'li belediyelere yüklü miktarda kredi kullandırıldığını dile getirdi.

Polat, belediyelerin kaynak sorununa ilişkin şunları söyledi:

"Bu sebepten ötürü muhalefet partilerinin yönetimindeki belediyelerin yurt dışından krediler aramak zorunda kaldığı, Cumhurbaşkanı'nın da ifadesiyle 'Cumhuriyet Halk Partili belediyeler halk nezdinde proje üretemeyen, işlevini yerine getiremeyen birer topal örneğe dönüştürülerek', kaynak sorunu yaşatılan; zaten siyasi talimatla kasıtlı olarak bu işlemlerin önüne geçildiği iddiaları ve hatta silkeme kararının bir parçasını da İller Bankası oluşturuyor.

Milletvekili olduğum kentin İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne dört ayda toplam 6 milyar liralık yapılan kesinti söz konusu. Bu kesinti bugünün borcu değil, yıllara sarih borçlar ve bugün kesilince hem kent içinde hizmet üretmekte hem kentte çalışan, hizmet üreten işçinin maaş almak gibi birtakım problemler yaşadığını görüyoruz. Özellikle de İller Bankası'nın son yerel seçimlerden sonra belediye projelerine sağladığı katkılarda siyasi parti ayırımı yaptığı iddiaları birçok kez gündeme geldi, bu gidişle gelmeye de devam edecek. Bu bağlamda birkaç tane sorum var. İller Bankası'nın 2021-2024 yılları arasında yıllara göre ayrı ayrı olmak üzere, yerel yönetimlere yaptığı hibe, bağış ve yardımlar ne kadardır? 2019-2024 yılları arasında hangi belediyeye ne kadar kredi kullandırılmıştır, hangi belediyelerin kredi talepleri reddedilmiştir? Hangi belediyelerin diğer bankalardan kullandıkları krediler için garanti verilmiştir?"