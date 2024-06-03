ILO Genel Direktörü: Çatışmalar dünyamız için önemli bir sorun - Son Dakika
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ILO Genel Direktörü: Çatışmalar dünyamız için önemli bir sorun

ILO Genel Direktörü: Çatışmalar dünyamız için önemli bir sorun

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Gilbert Houngbo, Cenevre'de düzenlenen ILO'nun 112'nci Uluslararası Çalışma Konferansı'nın açılış programında yaptığı konuşmada, dünyanın çeşitli bölgelerindeki çatışmaların, dünya genelinde ve günümüzün çok taraflılığı açısından önemli bir sorun olduğunu belirtti. Ayrıca, ekonomik açıdan olumlu gelişmelerin yanı sıra krizler ve zorluklarla da karşılaşıldığını vurguladı.

03.06.2024 15:09
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Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Gilbert Houngbo, " Gazze'de, Yemen'de, Sudan'da, Haiti'de, Ukrayna'da, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda gördüğümüz korkunç çatışmalar, bir bütün olarak dünyamız ve özellikle de günümüzün çok taraflılığı açısından çok önemli bir sorun olmaya devam ediyor." dedi.

Houngbo, Cenevre'de düzenlenen ILO'nun 112'nci Uluslararası Çalışma Konferansı'nın açılış programında konuşma yaptı.

Dünya genelinde ekonomik açıdan kayda değer ilerlemeler, olumlu değişimler ve cesaret verici gelişmeler görüldüğünü kaydeden Houngbo, aynı zamanda kriz ve zorluklara da şahitlik edildiğini belirtti.

Houngbo, küresel makroekonomik beklentilerdeki "istikrara" işaret ederken, Uluslararası Para Fonunun (IMF), dünya ekonomisinde büyüme oranını 2024 ve 2025 için 3,2 düzeyinde tahmin ettiğini, bunun da oldukça istikrarlı olduğunu belirtti.

Dünya genelinde ekonomik faaliyetlerin salgın öncesi seviyelere geri döndüğüne dikkati çeken Houngbo, merkez bankalarının enflasyonu kontrol altına almaya yönelik etkili adımlarının bu olumlu gelişmeye katkıda bulunduğunu söyledi.

Houngbo, bu gelişmelerin işçilerin satın alma gücünü artırabileceği için olumlu olduğunu dile getirerek, son dönemde yaşanılan enflasyonist baskıların, işçilerin satın alma gücünü etkilediğini vurguladı.

Özellikle Orta Doğu ve dünyanın farklı yerlerindeki krizlerin olumsuz etkilerinin görüldüğünün altını çizen Houngbo, "Gazze'de, Yemen'de, Sudan'da, Haiti'de, Ukrayna'da, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda gördüğümüz korkunç çatışmalar, bir bütün olarak dünyamız ve özellikle de günümüzün çok taraflılığı açısından çok önemli bir sorun olmaya devam ediyor." dedi.

Houngbo, ILO'nun, 2024 ve 2025'te küresel işsizliğin yüzde 4,9 olacağı yönünde tahmin yürüttüğünü kaydederken, bu oranın 2023'te yüzde 5 olduğunu anımsattı.

ILO'nun 112'nci Uluslararası Çalışma Konferansı

14 Haziran'a kadar sürecek 112'nci Uluslararası Çalışma Konferansı'nda, temel çalışma ilkeleri ve hakları üzerine değerlendirmeler yapılacak, insana yakışır iş ekseninde bakım ekonomisi hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

ILO'nun 187 üye devletinden işçi, işveren ve hükümet delegelerinin taraf olduğu konferansa, Türkiye'den hükümeti temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışanları temsilen de TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, işverenleri temsilen TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol katılacak.

Kaynak: AA

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