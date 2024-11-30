Çankırı Hacı Murad-ı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesince öğrencilere yönelik Nevşehir gezisi düzenlendi.
Üniversite tanıtım ve kariyer planlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen gezide Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini ziyaret eden 12. sınıf öğrencileri, Nevşehir Güvercinlik Vadisi, Peri Bacaları, Üç Güzeller ve Avanos'u gezdi.
Üniversite yetkililerinden fakülteler, bölümler, akademik ve sosyal imkanlar ile ilgili bilgi alan öğrenciler, kampüs turu da gerçekleştirdi.
Geziden memnuniyet duyduklarını belirten öğrenciler, emeği geçenlere teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › İmam Hatip Lisesi'nden Nevşehir Gezisi - Son Dakika
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