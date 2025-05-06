Konya Mahmut Sami Ramazanoğlu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı kapsamında yürütülen "İki Şehir, Tek Ruh: Akif İnan'la Medeniyet Yolculuğu" projesi kapsamında Trabzon'a geldi.
Of Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin misafiri olan öğrenciler, Of ilçesine bağlı Yukarı Kışlacık Mahallesi'ndeki çay alım yerini ziyaret etti, ardından çay hasadını deneyimledi.
Of Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Hüsamettin Koçbıyık, projenin öğrenciler ve şehirler arasında gönül köprüsü kurulmasına vesile olduğuna inandığını söyledi.
Misafir öğrencilerden Hacer Çelebi ise çay toplama heyecanı yaşadıklarını ifade etti.
Son Dakika › Güncel › İmam Hatip Öğrencileri Trabzon'da Çay Hasadı Deneyimi - Son Dakika
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