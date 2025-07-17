İmam Hatipli Öğrencilerden LGS\'de Tarihi Başarı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavında 500 tam puan alan imam hatipli 63 öğrenci, ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin "Tercihim Geleceğim" programı kapsamında İstanbul'da bir araya geldi.

Cemile Sultan Korusu'nda düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin 29 ilindeki 46 imam hatip ortaokulundan gelen öğrenciler, yüzdelik dilim sıralamasında ilk 10'da yer alan 7 imam hatip lisesinin tanıtım stantlarını ziyaret ederek okullar hakkında bilgi aldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, öğrencilerin sabır gösterip başarılı olduğunu dile getirdi.

Gençlerin bu başarısının sadece bununla kalmaması gerektiğini belirten Alkan, "İleride lise, üniversite yılları da söz konusu olacak. Bu gayretlerini lisede ve üniversitede devam ettirmek zorundalar. Belki bir kısmı yurt dışında ihtisas eğitimi de alacaklar. Ama benim öğrencilerimizden isteğim, yurt dışında da okusalar, dönsünler ülkelerine gelsinler. Bütün kazançlarını, emeklerini, öğrendiklerini bu ülkenin hizmetine sunsunlar." dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, çocukların başarısının sadece puandan ve sayısal veriden ibaret olmadığını ifade ederek, öncelikli hedeflerinin iyi insan yetiştirmek olduğunu söyledi.

Yentür, "İmam hatip okullarımızdan mezun olan öğrencilerimizin bu sene büyük bir başarıya imza atması her birimizi çok mutlu etmiştir. İstanbul'da 163 öğrencimiz 500 tam puan yaptı. 188 bin öğrencimiz İstanbul'da sınava girdi. Bizim 188 bin ayrı değerimiz ayrı bir kıymetimiz var. Böyle görüyoruz." diye konuştu.

63 öğrenciye umre hediyesi

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, bu yılki LGS sınavında imam hatip ortaokullarının 74 yıllık tarihinde en yüksek başarıyı elde ettiğini söyledi.

Ceylan, LGS sınavında büyük başarı elde eden imam hatipli öğrencilerle ilgili ithamlarda bulunulduğunu belirterek, "LGS'de bu büyük başarıyı ortaya koyan gençlerimizle ilgili ortaya atılan ithamları, iddiaları, yalan yanlış başlıkları da sizlerin başarılarıyla elimizin tersiyle bir kenara ittik. En güzel cevabı sizler verdiniz. Bugüne kadar imam hatiplerle ilgili olumsuz konuşan, düşmanlık yapan kim varsa tarihin çöplüğünde yerini aldı. Ama imam hatibin yanında duran, bu ülkenin değerleriyle kavramlarıyla birlikte yol yürüyen kim varsa da altın harflerle adını tarihe yazdırdı." ifadelerini kullandı.

Program sonunda öğrencilere umre hediyesi verileceğini duyuran Ceylan, "Sizleri ve anne babalarınızı tebrik ediyoruz. Bizler bu güzel başarınızı taçlandırmak, sizleri ödüllendirmek de istedik. 63 öğrencimize ağustos ayı sonunda birer umre hediyesi vereceğiz." diye konuştu.

LGS sınavında 500 tam puan alan Ali Ekrem Uludağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlık sürecinde öğretmenlerinden ve mezun olduğu Adana Kıvanç İmam Hatip Ortaokulu'ndaki imkanlardan yararlandığını söyledi.

Uludağ, "İmam hatipli olup 500 tam puan alarak anılmak beni çok onurlandıran bir şey. İmam hatiplilerin başarılı olamayacağına yönelik ön yargıları kırmaya çalışacağım." dedi.

Programa, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Öğrenme Süreçleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı İhsan Erkul, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin ve Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı da katıldı.