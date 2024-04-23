İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğine katıldı - Son Dakika
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğine katıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğine katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Arnavutköy'deki İSKİ Terkos Kültürevi'nde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğine katıldı. İmamoğlu, çocukların özgürlüğü ve demokrasiye vurgu yaparak, çocukların iyi yetiştirilmesi gerektiğini belirtti.

23.04.2024 19:42  Güncelleme: 19:47
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Haber: OKTAY YILDIRIM - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Arnavutköy'deki İSKİ Terkos Kültürevi'nde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğine katıldı. Burada konuşan İmamoğlu,"23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı, yani her çocuğumuzun özgür olduğu, her çocuğumuzun birey olarak güçlü olduğu bir ülkemiz var diyor. Özgürlük var diyor, demokrasi var diyor" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu, İBB Kültür ve İstanbul Vakfı'nın düzenlemiş olduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğine katıldı. Arnavutköy'deki İSKİ Terkos Kültürevi'nde düzenlenen etkinliğe Dilek Kaya İmamoğlu,  İstanbul Vakfı çatısı altında yürütülen Büyüt Hayallerini etkinliklerine katıldı. Çocuklarla bir araya gelen Dilek Kaya İmamoğlu, çocuklarla resim yaptı ve sohbet edip oyun oynadı.  Etkinlik alanına gelen Ekrem İmamoğlu ise vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

"Burada ki eğlencenize eşlik etmek istedim" diyen Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:

"ALLAH BENİ BU ŞEHRİN ÇOCUKLARINA MAHCUP ETMESİN"

"Bugün 23 Nisan, bana göre dünyanın en neşeli en umut verici bayramı. Çocuklara çok güzel şeyler anlatan bir bayram. Bu bayram diyor ki, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı yani her çocuğumuzun özgür olduğu, her çocuğumuzun birey olarak güçlü olduğu bir ülkemiz var diyor. Özgürlük var diyor, demokrasi var diyor. Sadece onu demiyor aynı zamanda diyor ki çocuklarını iyi yetiştiremeyen bir ülke, çocuklarını iyi yetiştiremeyen bir şehir, görevini iyi yapmıyor demektir. Bize sorumluluk yüklüyor. Onun için bu bayram bize hem ders veriyor hem bizi mutlu yapıyor umutlu kılıyor. Geleceğe çok daha coşkuyla bakıyoruz. Ben her zaman söyledim sizlere defalarca meydanlarda söyledim. Allah beni bu şehrin çocuklarına mahcup etmesin dedim. Gerçekten onlar için çok çalışacağız. İyi ki cennet vatanımız var, iyi ki çok güzel şehrimiz var iyi ki bu şehir ve bu cennet vatanı bize emanet eden Ulu Önder Atatürk var, şehitlerimiz, gazilerimiz var hepsine minnet duyuyoruz. Bayramımız kutlu olsun. Çocuklarımızın neşesi daim olsun. Bu cennet köşe hem Arnavutköyümüze hem de yakın ilçelere hayırlı olsun. Sizlere çok güzel hizmetler üretmeye devam edeceğiz. Çocuklarımıza kreşler yapmaya devam edeceğiz. Kültür, sanat etkinliklerine devam edeceğiz. Her çocuğun, her gencin, her annenin babanın yanında olmaya devam edeceğiz. Hepinizi çok seviyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğine katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğine katıldı - Son Dakika
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