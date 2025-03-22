İmamoğlu Adliyeye Sevk Edildi: Güvenlik Önlemleri Artırıldı

İmamoğlu suçlamaları reddetti: "Kumpas, uydurma, yalan..."

İmamoğlu emniyette verdiği ifadede, hakkındaki gizli tanık ifadeleri esas alınarak yöneltilen tüm sorulara, "Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim" yanıtını verdi. Diğer suçlamaları da reddeden İmamoğlu, " Türkiye'nin ulusal ve uluslararası birçok çözüme muhtaç konusu varken yukarıda sorulan sorular göstermiştir ki kumpas, uydurma, yalan ve komplo teorilerinden oluşan mesnetsiz suç isnatları ile gözaltına alındığım an itibarıyla Türkiye'nin ve bütün dünyanın gündemine düşmüş olmak, ülkemizin itibarının ciddi zarar görmesi, demokrasi ve adaletin zedelendiğinin yaşanması çok üzücüdür" ifadesini kullanmıştı.