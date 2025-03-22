Haber: Mehmet OFLAZ - Kamera: Yasin KABADAYI
(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "çıkar amaçlı suç örgütü kurma" ve "PKK/KCK terör örgütüne yardım" iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere getirileceği Çağlayan Adliyesi çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. İmamoğlu'nun "Kent Uzlaşısı" ile ilgili yöneltilen suçlamalar konusunda emniyetteki ifadesi sürüyor.
Savcılık kaynakları, Ekrem İmamoğlu'nun, yürütülen soruşturma kapsamında bugün akşam saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilebileceğini belirtiyor. Bu doğrultuda, İmamoğlu'nun ifade verdiği günlerde, belediye operasyonlarıyla Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklandığı günlerde olduğu gibi adliye çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı ve Çağlayan Meydanı ile Abide-i Hürriyet Caddesi çevresinde polis bazı noktaları bariyerlerle kapattı. Bölgeye TOMA ve çevik kuvvet araçları konuşlandırıldı.
İmamoğlu suçlamaları reddetti: "Kumpas, uydurma, yalan..."
İmamoğlu emniyette verdiği ifadede, hakkındaki gizli tanık ifadeleri esas alınarak yöneltilen tüm sorulara, "Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim" yanıtını verdi. Diğer suçlamaları da reddeden İmamoğlu, " Türkiye'nin ulusal ve uluslararası birçok çözüme muhtaç konusu varken yukarıda sorulan sorular göstermiştir ki kumpas, uydurma, yalan ve komplo teorilerinden oluşan mesnetsiz suç isnatları ile gözaltına alındığım an itibarıyla Türkiye'nin ve bütün dünyanın gündemine düşmüş olmak, ülkemizin itibarının ciddi zarar görmesi, demokrasi ve adaletin zedelendiğinin yaşanması çok üzücüdür" ifadesini kullanmıştı.
Son Dakika › Güncel › İmamoğlu Adliyeye Sevk Edildi: Güvenlik Önlemleri Artırıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?