İmamoğlu, Aliağa'daki patlamada ölen 17 işçi için 'İşçi ölümleri kader değildir' dedi - Son Dakika
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İmamoğlu, Aliağa'daki patlamada ölen 17 işçi için 'İşçi ölümleri kader değildir' dedi

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İmamoğlu, Aliağa\'daki patlamada ölen 17 işçi için \'İşçi ölümleri kader değildir\' dedi
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Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Aliağa'daki demir çelik tesisinde 17 işçinin öldüğü patlamaya ilişkin açıklama yaptı. 'İşçi ölümleri kader değildir' diyen İmamoğlu, kazanın nedenlerinin eksiksiz ortaya çıkarılmasını ve ihmali olan sorumluların hesap vermesini istedi.

(İSTANBUL) - Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik tesisinde 17 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin açıklama yaptı. "İşçi ölümleri kader değildir" diyen İmamoğlu, kazanın nedenlerinin eksiksiz ortaya çıkarılmasını ve ihmali bulunan sorumluların hesap vermesini istedi.

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik tesisinde meydana gelen patlamaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Mesajında İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Aliağa'daki demir çelik tesisinde hayatını kaybeden 17 işçi kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İşçi ölümleri kader değildir. Kazanın nedenleri eksiksiz ortaya çıkarılmalı, ihmali ve kusuru olan kim varsa hesap vermelidir. Hepimizin başı sağolsun."

Kaynak: ANKA
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