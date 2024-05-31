İmamoğlu, Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir\'i tebrik etti

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Partili Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'e tebrik ziyaretinde bulundu. İmamoğlu, "İstişareyi, iyi diyaloğu, müzakereyi toplum net olarak bütün siyasetçilerden, bütün belediye başkanlarından, bütün yöneticilerinden net olarak istemiştir. Hatta seçmen talimat vermiştir, 'Böyle yapın' diye hepimize. Bu yönüyle bu sesi duymak ve yeni nesil bir dönemi, yeni nesil bir ilişkiyi, yeni nesil bir siyaseti hep beraber ortaya koymak zorundayız" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Partili Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'i makamında tebrik etti. "Abdullah Başkanımıza, Bağcılar'da başarılı bir dönem geçirmesini diliyorum" diyen İmamoğlu, "İnşallah Bağcılar halkıyla birlikte, kendi yol arkadaşlarıyla üretecekleri hizmetlerin hem Bağcılar'a hem de İstanbul'a değer katmasını tabii ki istiyoruz ve diliyoruz. 39 ilçemizi tek tek gezerek, kurum hafızamızı onların gözünden tazeliyoruz ve ilçe ilçe aslında beslediğimiz verilerle, güçlü bir stratejik planı, ilk kez 39 ilçenin heyetleriyle yapma arzusundayız. Bu yönde çok verimli bir gezi turumuz var. Büyük bir çoğunluğunu tamamladık. İnşallah bugün itibariyle 7-8 belediyemiz kalacak" şeklinde konuştu.

"Uyumlu bir dönemi geçireceğimize inanıyorum"

"Arzumuz o ki; temmuz ayında kurumumuz, bütün İstanbul'un özetini ve önümüzdeki beş yıl süresince, eşitlikçi ve adil bir biçimde bütün ilçelere dağılan hizmetlerini öngörü olarak tasarlanmış olacak" diyen İmamoğlu, "Tabii hem ayağımızı yorganımıza göre uzatarak hem vatandaşımızın temel ihtiyaçlarını gözeterek bunu yapacağız. Bu konuda da Bağcılar, İstanbul'umuzun en önemli ilçelerinden birisi hem nüfusu bakımıyla hem demografik özellikleriyle. ve bu çeşitliliğinin yanı sıra; çocukların, gençlerin ciddi bir nüfusa sahip olduğu bu ilçemizde, meseleyi çok önemle ele alıyoruz. Bu bakımdan, uyumlu bir dönemi Abdullah Özdemir Başkanımızla Bağcılar'da geçireceğimize inanıyorum" dedi.

Seçim sonrasında herkesin temel amacının, vatandaşa hizmet ve iyi diyalog olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Kazançlı çıkacak olan milletimizdir"

"İstişareyi, iyi diyaloğu, müzakereyi toplum net olarak bütün siyasetçilerden, bütün belediye başkanlarından, bütün yöneticilerinden net olarak istemiştir. Hatta seçmen talimat vermiştir, 'Böyle yapın' diye hepimize. Bu yönüyle bu sesi duymak ve yeni nesil bir dönemi, yeni nesil bir ilişkiyi, yeni nesil bir siyaseti hep beraber ortaya koymak zorundayız. Ben, bu iyi niyeti birçok ilçede şöyle de tarifledim: Genç bir belediye başkanımız olarak Abdullah Başkanımızın da huzurunda tariflemek isterim. Dilerim ve isterim ki; bu dönem, Bağcılar yerel yönetim tarihinin en başarılı beş yılı olsun. Bir sonraki talipli, bundan daha başarılısını arzu ederek ve iddia koyarak vatandaşın huzuruna çıksın. Bundan kazançlı çıkacak olan milletimizdir. Bu niyetle ve bu duyguyla 39 ilçemizi geziyorum. İnşallah sonuçları da hayırlara vesile olsun hem Bağcılar'ımız hem İstanbul'umuz topyekun kazançlı çıksın. Başarılar diliyoruz.

Özdemir: "Vatandaşlarımızın hepimize yüklemiş olduğu sorumlulukları var"

Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir de İmamoğlu ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Teşekkür ediyoruz nazik ziyaretiniz için. Yeni dönem inşallah İstanbul'umuza da ilçelerimize de hayırlı uğurlu olsun. Vatandaşlarımızın hem sizlere hem bizlere yüklemiş olduğu önemli bir sorumluluk söz konusu. Bu anlamda ilçe belediyelerimizin, Büyükşehir Belediyemizin ortak çalışmalar yapması çok önemli ve kıymetli. Bağcılar halkımızın bize yüklediği sorumluluk özelinde büyük beklentileri var. Bir diğer taraftan da tabii ki Büyükşehir Belediyemiz nezdinde de sizlerden önemli beklentileri söz konusu. İnşallah bu toplantılarımızın sonuçları hayata geçeceğini ve Bağcılar halkına katkı sunacağını temenni ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık."

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve Özdemir, kurum kurmaylarının karşılıklı katılımıyla, Bağcılar'ın sorunlarına ve çözüm yollarına dönük, ortak masa toplantısı gerçekleştirdi.