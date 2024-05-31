İmamoğlu, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır\'ı Tebrik Etti

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a tebrik ziyaretinde bulundu. 2019'da da İstanbul'un 39 ilçesinin belediye başkanlarını ziyaret ettiğini hatırlatan İmamoğlu, "Arzu ettiğimiz seviyede diyalog zemini olmadı. Ama bu sefer bütün eksiklikleri de gidererek, diyalogu ve saygıyı en üst seviyede tutarak, kurumsal saygıyı, seçilmişliğe saygıyı, iradeye dönük saygıyı, inşallah aklı selim, insanımıza yakışan, toplumumuza yakışan bir hizmet dönemini hep birlikte sağlarız" dedi.

Ekrem İmamoğlu, ikinci kez aynı göreve seçilen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ı makamında tebrik etti. Bahadır'a başarı dileklerini ileten İmamoğlu, "Allah utandırmasın. Hem seçilmiş değerli yol arkadaşlarına, meclis üyelerine hem de bürokrasisine ve tabii ki bütün Bahçelievler halkıyla güzel hizmet dönemini yakalamasını dilerim. Sonuçta İstanbul'da her belediye, işini iyi ve tam yaptığı takdirde, İstanbul'da yaşam güzel olacak. Baktığımız pencere" dedi.

"Önce dinleyeceğiz"

Bahçelievler'in yaşamında önemli yeri olan ilçelerden biri olduğunu aktaran İmamoğlu, "Uzun bir zaman dilimini bu alanda geçirmiş bir insanım. Şansım odur ki; İstanbul'un çok muhtelif ilçelerinde ama iş ama yaşam ama ev, bu yönde oldukça ilçe deneyimim var. Bu bana, İstanbul'da böyle bir avantaj gibi de yansıyor. Burayı da biraz cadde cadde, mahalle mahalle bilecek kadar deneyimim oldu. Çok severim. İyi bir ilçemiz, merkezde bir ilçemiz. Evet; avantajları var. Elbette sıkıntıları da var. Ama zaten bugün burayı bütün ekibimizle gelmemizin sebebi; önce bir dinleyeceğiz. Daha sonra ekipler, kendi aralarında görüşmeler yapacaklar, analiz yapacaklar. Ki onu da haziran ayı içerisinde bitireceğiz" şeklinde konuştu.

"Sağlıklı bir stratejik planı çizmek amacındayız"

"Önümüzdeki 5 yılın bir nevi yolculuğunu, projelerini bütçemize göre hem ilçenin bakış açısıyla taleplerine göre hem bizim tespitlerimize göre önceleyip, sıralayıp kentin sağlıklı bir stratejik planını çizmek amacındayız" diyen İmamoğlu, "Bunu her yerde söylüyorum. Bunun için Bahçelievler de buna dahil olacak. Nüfusu da yüksek ilçelerimizden birisi. Bu, Büyükşehir tarihinde ilk kez yapılıyor. Bir önceki dönem de aslında bütün 39 ilçeyi gezdiğimde talebi buydu. Ama eksiklikler, aksaklıklar, arzu ettiğimiz seviyede diyalog zemini olmadı. Ama bu sefer bütün eksiklikleri de gidererek, diyalogu ve saygıyı en üst seviyede tutarak, kurumsal saygıyı, seçilmişliğe saygıyı, iradeye dönük saygıyı inşallah aklı selim, insanımıza yakışan, toplumumuza yakışan bir hizmet dönemini hep birlikte sağlarız. Hakan Başkanımıza başarılar dilerim. Yolu açık olsun. Bahçelievler'de de güzel hizmetler olsun" ifadelerini kullandı.

Bahadır: "Biz başarılı olmasını isteriz, o da bizim başarılı olmamızı ister"

Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır da İmamoğlu ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Büyükşehir Belediye Başkanımızın ziyaretinden keyif aldım. Eksik olmasın. Teşekkür ediyoruz. Başkanımıza da Büyükşehir'de başarılar diliyoruz. Tabii ki 2019-2024 hızlı, heyecanlı bir yapı oldu. Şimdi 2024-2029 arası, inşallah güzel, birlikte, bizleri de unutmadan, bizleri destekleyen, parti ayrımı yapmadan -yani öyle yapıyor diye demiyorum- hep birlikte vatandaşlarımıza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, Türkiyemizde, Bahçelievlerimizde yaşayan vatandaşlarımıza yardımcı olacağız, destek olacağız. Ben, 'komşum' diye hitap ederim. Öyle başladık belediye başkanlığında. Başkanımıza, özellikle Bahçelievler ve komşularım adına, Bahçelievler'e destek istiyoruz. Bu dönemde tabii ki birbirimize karşı nezaket sınırları içerisinde… Bu zamana kadar da herhangi bir şeyimiz de olmadı aramızda Ekrem Başkan'la sağ olsun. Biz, onun başarılı olmasını isteriz; o da bizim başarılı olmamızı ister. Çünkü burada önemli olan öge insandır, vatandaştır, komşumuzdur. Ben, nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."