İmamoğlu, Baykar CEO'suna 15.000 TL Tazminat Kazandı - Son Dakika
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İmamoğlu, Baykar CEO'suna 15.000 TL Tazminat Kazandı

İmamoğlu, Baykar CEO\'suna 15.000 TL Tazminat Kazandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Baykar CEO'su Haluk Bayraktar hakkında açtığı hakaret davasında mahkeme, Bayraktar'ı 15.000 TL manevi tazminat ödemeye mahkum etti. Üzerine yapılan ağır eleştiriler nedeniyle açılan davada, mahkeme hakaret eylemini sabit buldu.

14.01.2025 14:07  Güncelleme: 14:09
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Baykar CEO'su Haluk Bayraktar hakkında açtığı hakaret davasında mahkeme kararını verdi. İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi, Haluk Bayraktar'ın Ekrem İmamoğlu'na 15.000 TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Kararın gerekçesi bir ay içerisinde açıklanacak.

Geçtiğimiz Nisan ayında sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşımda bulunun BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, İmamoğlu'nu ağır ifadelerle eleştirmişti. Paylaşımda, "Bu PKK'lıları besleyen Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum: Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak. Yalandan başka söyleyecek lafın varsa, mertçe yüzümüze söyle de cevabını verelim" ifadeleri kullanıldı.

İBB'den sert yanıtı ve dava

Bayraktar'ın paylaşımı sonrası İBB tarafından yapılan açıklamada, paylaşımın iftira içerdiği ve bu nedenle hukuki sürecin başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Ramazan ayında bile iftira ve kumpastan geri durmayanların bayramda da aynı kötülüklere devam etmesine şaşırmıyoruz" ifadelerine yer verildi. Ardından da Haluk Bayraktar hakkında hakaretten tazminat davası açıldı.

Mahkeme Haluk Bayraktar'ı 15 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti

Bugün görülen duruşmada taraf avukatları duruşmaya katıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı, "Müvekkilim ne PKK ne de başka bir terör örgütü ile ilişkilidir. Bu iddialar tamamen asılsızdır" diyerek davanın kabulünü talep etti. Haluk Bayraktar'ın avukatı ise müvekkilinin ifadelerinin eleştiri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Mahkeme, hakaret eyleminin sabit olduğuna karar vererek, Haluk Bayraktar'ı yasal faiziyle birlikte 15.000 TL tazminat ödemeye mahkum etti. Tarafların kararı istinaf mahkemesine taşıma hakkı bulunuyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu, Baykar CEO'suna 15.000 TL Tazminat Kazandı - Son Dakika

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