İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık\'ı tebrik etti

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'a tebrik ziyaretinde bulundu. Yaşamının yaklaşık 35 yılını Beylikdüzü'nde geçirdiğini aktaran İmamoğlu, "Beylikdüzü'nün gelmiş geçmiş en başarılı 5 yılını, bu beş yılda Başkanımız yaşasın ve şehrimiz, insanlarımız çok daha mutlu olsun. Temennimiz o. Bu yolculukta birlikteyiz. Yolunuz açık olsun" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ikinci kez aynı göreve seçilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'a tebrik ziyaretinde bulundu. Çalık, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer'in de eşlik ettiği İmamoğlu'nu, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki makam odasında ağırladı. "Evim" olarak nitelediği Beylikdüzü'ne gelmekten memnuniyet duyduğunu belirten İmamoğlu, "İnsan evine gelince nasıl mutlu oluyorsa, Beylikdüzü de benim için öyle bir mutluluk. Özel bir konumu var. Kurduğumuz dostluk, hemşirelik bağının nasıl hala çok taze, çok candan, çok içten, böyle birçok duygu tarifinin üstünde bir yerde olduğunu biliyorum ve yaşıyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor" dedi.

"Öncü adımları, işbirliği içerisinde atacağız"

Yaşamının yaklaşık 35 yılını Beylikdüzü'nde geçirdiğini aktaran İmamoğlu, "Neredeyse sadece 3 köy iken ve yokken, bir şehrin var oluşunu da izlemek, özel bir parça bölümü bu duygularımızın gelişmesinde. Tüm bu yönleriyle, Beylikdüzü'nün ikinci 5 yılında da değerli yol arkadaşım, Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık yönetiminde çok daha güzel işlere imza atacağına inanıyorum. Başarılı bir 5 yıl geçti. Çok yönlü bir deneyimle yaşadık bu beş yılı. Çünkü 5 yıl boyunca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilk defa organize, sistemli bir biçimde bu ilçeyle de yan yana olduğu bir dönemi de yaşadık. Şimdi bunu daha da yukarıya taşıyacağız ve 'Beylikdüzü'nün 10 yıllık özel serüvenini daha yukarıya nasıl taşırız' hassasiyetiyle, buradaki hemşehrilerimin, komşularımın tüm duygularını bilen birisi olarak, işbirliği içerisinde, sahilinden genişlemesi gereken yeşil alanlarına, eğitimden kentsel dönüşüme, birçok konuda daha öncü adımları, işbirliği içerisinde atıyor olacağız" dedi.

"Yolunuz açık olsun"

"Çok inanıyorum Başkanımıza, siyasi yol arkadaşlarına" diyen İmamoğlu, "Artık Beylikdüzü ilçesinin kendi yolculuğundan güçlü bir şekilde gelen İlçe Başkanı, heyeti, değerli milletvekilimiz, buradaki birçok unsuruyla, güçlü bir siyasi altyapısı da var. Aynı zamanda buradaki siyasi mücadele her ne olursa olsun, kuruma olan komşuluk ve dostluk muhabbetinin de katkı sunacağına inanıyorum. Kaldı ki bir ilave de tabii seçilmiş meclis üyeleri, yine bürokrasideki yol arkadaşları ve bütün Beylikdüzü halkıyla umuyorum Beylikdüzü'nün gelmiş geçmiş en başarılı 5 yılını, bu beş yılda Başkanımız yaşasın ve şehrimiz, insanlarımız çok daha mutlu olsun. Temennimiz o. Bu yolculukta birlikteyiz. Yolunuz açık olsun. Ekip arkadaşlarınıza başarılar dilerim. Allah utandırmasın" ifadelerini kullandı.

Çalık: "Evinizde, yuvanızda hizmet üretmeye devam edeceğiz"

Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık da İmamoğlu ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Evinize hoş geldiniz. Sizi burada ağırlamak, bizim için bir onur. Yaptığınız çalışmaları hem ilgiyle hem de gururla izliyoruz. İnsani değerlerimizi, ahlaki değerlerimizi sizin o bıraktığınız noktada koruyarak, Beylikdüzü'nün çehresini, Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle değiştirmek, bizim de en büyük arzumuz, isteğimiz. Birazdan gündemlerimizi konuşacağız ama bugüne kadar geçmiş dönemde vermiş olduğunuz hizmetlerden ötürü, yürekten teşekkür ediyorum. 39 belediyeye adil, eşit hizmet götürme anlayışınız, tüm ilçe belediyelerine, bizim sizle burada çalıştığımız dönemde görmediğimizi aslında diğer belediye başkanlarının tamamı deneyimliyor. Çünkü biliyorsunuz, 2014-2019 yılları arasında biz, burada Büyükşehir Belediye Başkanı'nı maalesef görememiştik. Şimdi hem hizmetlerinizle… Bilhassa altyapı hizmetleri. Bugüne kadar İSKİ marifetiyle, 160 kilometrenin üstünde bir altyapı hizmeti yapıldı. Bu, bir kentin dirençli olması adına, gerçekten çok önemli bir hizmet. Ben, Büyükşehir ailesine çok teşekkür ediyorum sizin nezdinizde. Siz zaten her zaman onu söylüyorsunuz; 'Beylikdüzü benim evim, yuvam' diyorsunuz. Biz de sizin evinizde, yuvanızda hizmet üretmeye devam edeceğiz Başkanım."

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve Çalık, kurum kurmaylarının karşılıklı katılımıyla, Beylikdüzü'nün sorunlarına ve çözüm yollarına dönük, ortak masa toplantısı gerçekleştirdi.