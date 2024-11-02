İmamoğlu: Çocukların Fikirleri Şehri Olgunlaştırıyor - Son Dakika
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İmamoğlu: Çocukların Fikirleri Şehri Olgunlaştırıyor

İmamoğlu: Çocukların Fikirleri Şehri Olgunlaştırıyor

İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'un geleceğini çocukların fikirleriyle şekillendirdiklerini açıkladı.

02.11.2024 18:16
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaşam mimarisine dönük şehri olgunlaştırırken çocukların fikirlerinden çok faydalandığını söyledi.

İmamoğlu, Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen "41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı"nın açılışının ardından gerçekleştirilen "Çocukların Kenti İstanbul" başlıklı söyleşide bir konuşma yaptı.

Köyde keyifli bir çocukluk geçirdiğini anlatan İmamoğlu, kitapların peşinde koştuğunu, çocuk dergilerini ve özellikle ansiklopedi karıştırmayı çok sevdiğini kaydetti.

İmamoğlu, belediye başkanı olduğu andan itibaren çok sevdiği ve fikirlerinden faydalandığı çocukların pusulalarının her zaman doğru yolu gösterdiğini ifade etti.

İmamoğlu, Beylikdüzü'ndeki Yaşam Vadisi'ni çocukların park ve yeşil alan isteği doğrultusunda yaptıklarını aktararak, "Aslında çocuklar size bir yaşam mimarisi sunuyor. Bu şehrin 4'te biri çocuk. Bu şehrin emeklileri, kadınları, gençleri var ama bir de çocukları var. Dolayısıyla yaşam mimarisine dönük şehri olgunlaştırırken çocukların fikirlerinden çok şey aldım." diye konuştu.

"İstanbul'un mega projesi" olarak adlandırdığı kreş projesinin, çocukların hayata eşit başlaması için önemli olduğunu vurgulayan İmamoğlu, kreşlerin 9 bin 900 civarında kapasiteyle hizmet verdiğini, inşaatı devam edenlerin de gelecek yıl tamamlanmasıyla kapasitenin yaklaşık 16-17 bine çıkacağını söyledi.

Çocukların yöneticileri, hem dünyayı hem de kendi geleceklerini güzelleştiren projelere teşvik ettiğini anlatan İmamoğlu, "Kamuya iyi bir yönetici olmak istiyorsanız çocukların rızasını almalısınız. Onların rızasını alıyorsanız demek ki iyi bir yöneticisiniz." dedi.

İmamoğlu, çocuklar için eğitim, çevre, şehir yaşamı ve spora alanlarında doğru adımlar attıklarında, onları iyi insan olmaya ve insanı insan olduğu için sevmeye teşvik ettiklerinde 2050 vizyonlarını gerçekçi bir şekle sokmuş olacaklarını kaydetti.

Ekrem İmamoğlu, eğitim ve beslenme konularında çocuklara verdikleri desteklere de değinerek, sosyal politikalarıyla hiçbir çocuğun eksiğinin kalmaması hususunda özgün adımlar attıklarını söyledi.

Söyleşinin ardından İmamoğlu'na kitap hediye edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu: Çocukların Fikirleri Şehri Olgunlaştırıyor - Son Dakika

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