İmamoğlu davasının 107. duruşmasında 46 tutukludan Erdoğdu 'cezayı bana verin' dedi - Son Dakika
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İmamoğlu davasının 107. duruşmasında 46 tutukludan Erdoğdu 'cezayı bana verin' dedi

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İmamoğlu davasının 107. duruşmasında 46'sı tutuklu 436 sanıktan bazı tutuklu sanıkların tahliye beyanları alındı. Tutuklu eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu cezayı kendisi için isterken diğer bazı tutuklu sanıklar tahliye talep etti, duruşma yarına ertelendi.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 46'sı tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 107. duruşmasında, bazı tutuklu sanıkların tahliyeye ilişkin beyanları alındı.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, tutuklu sanıklara tahliyeye ilişkin ifadeleri için söz verildi.

Tutuklu sanık eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, mahkemeden tahliye talep etmediğini ifade ederek, "Sizin heyetinizden bana ceza vermenizi istiyorum. İşlemediğim bir suçtan, delili olmayan bir suçtan bana ceza vermenizi istiyorum. Çok hüzün verici bir durum. Çok iç yaralayıcı bir durum. ve bu cezayı verirken buradaki, arkadaki masum insanları hiç karıştırmayın. Ekrem İmamoğlu bu olayda çok masum, Fatih Keleş çok masum ne varsa bana yazın." beyanında bulundu.

İddianamede hakkındaki suçlamalara değinen sanık Erdoğdu, "Verin benim cezamı. Hayatımda yolsuzluğun yanından geçmedim, çayını içmedim. Alnım açık, yüzüm ak." ifadelerini kullandı.

Bir diğer tutuklu sanık iş insanı Bulut Aydöner, iddianamedeki suçlamaları reddederek, şunları kaydetti:

"Başka dosyadan tutuklu bulunan abim Baki Aydöner, yaklaşık bir ay önce özgürlüğüne kavuştu. Özgürlüğüne kavuştuğu ilk günden itibaren diğer mahkemelerine ve şu anda burada olduğu gibi bu mahkemeye düzenli olarak katılarak, süreçleri takip etmeye çalışıyor. Bizler kaçacak insanlar değiliz. Ben tahliye olduğumda da burada beraatim için davamı takip edeceğim. Duruşma koşullarında esas hakkındaki savunmamı hazırlayıp sağlık problemlerimi gidereceğim. Kısacası kaçma şüphem yoktur. Abim bunun en yakın örneğidir. Sizlerden tahliyemi talep ediyorum."

Tutuklu sanıklardan eski Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın, bilirkişi raporlarına değinerek, iddianamede yer alan ihalelerle ilgili konuştu.

Sanık Taşkın, 20 aydır tutuklu olduğunu belirterek, Kültür AŞ'de yapılan işlerin muvazaalı işler olmadığını, yapılan işlerin sözleşmeyle yapıldığını savundu.

Kendisi hakkında ifade verenlerin yalancı olduklarını iddia eden Taşkın, "Görev aldığım süre boyunca hak ediş ödemeleri düzenli olarak ödenmiştir. İhaleye fesat karıştırdığım suçlaması hayatın olağan akışına aykırıdır. İşimi layıkıyla yaptığıma inanıyorum. Mahkemeden önce tahliyemi sonra beraatimi talep ediyorum." beyanında bulundu.

Bazı sanık avukatları da müvekkillerinin yerine söz alarak, tahliye talebinde bulundu.

Duruşma, yarına ertelendi.

Kaynak: AA
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