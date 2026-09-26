İmamoğlu, emekli polis Ali Şekeroğlu'nun ölümüne 'Yeter artık' diyerek tepki gösterdi - Son Dakika
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İmamoğlu, emekli polis Ali Şekeroğlu'nun ölümüne 'Yeter artık' diyerek tepki gösterdi

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İmamoğlu, emekli polis Ali Şekeroğlu\'nun ölümüne \'Yeter artık\' diyerek tepki gösterdi
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İmamoğlu, dün Anayasa Mahkemesi önündeki emekli eyleminde hayatını kaybeden emekli polis memuru Ali Şekeroğlu için baş sağlığı diledi. Emeklilerin çaresizliğe mahkum edildiğini söyleyen İmamoğlu, İBB ve belediyelere barınma ile beslenmeye odaklanma çağrısı yaptı.

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, emekli polis memuru Ali Şekeroğlu'nun vefatı nedeniyle yayımladığı mesajında, "Emeklileri bu kadar çaresizliğe mahkum edenlere diyecek söz bulamıyorum. Emeklilerimizin hakkını alana kadar duramayız. İBB yönetimimize ve belediyelerimize sesleniyorum. Lütfen emeklilerimiz için barınma ve beslenme başta olmak üzere elimizden neler gelebileceğine daha çok odaklanalım. Yeter artık! Bir canımızı daha yitirmeye tahammülümüz yoktur" ifadesini kullandı.

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Dün Anayasa Mahkemesi önünde emeklilerimizin gerçekleştirdiği eylem sırasında hayatını kaybeden emekli polis memurumuz Ali Şekeroğlu'na Allah'tan rahmet, yakınları ve iki evladına baş sağlığı diliyorum. Üzüntümüzü ve öfkemizi anlatmaya kelimeler yetmez… Maalesef hiçbir söz Ali Bey'i geri getirmez… Vicdan bitti. Ahlak bitti.

Emeklileri bu kadar çaresizliğe mahkum edenlere diyecek söz bulamıyorum. Emeklilerimizin hakkını alana kadar duramayız. Çaresizlik içerisinde hisseden emeklilerimize sesleniyorum: Lütfen etrafınızdaki insanlarla derdinizi paylaşın, konuşun, anlatın. Bana da istediğiniz kadar mektup yazabilirsiniz. İBB yönetimimize ve belediyelerimize sesleniyorum. Lütfen emeklilerimiz için barınma ve beslenme başta olmak üzere elimizden neler gelebileceğine daha çok odaklanalım. Yeter artık! Bir canımızı daha yitirmeye tahammülümüz yoktur."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: İmamoğlu, emekli polis Ali Şekeroğlu'nun ölümüne 'Yeter artık' diyerek tepki gösterdi - Son Dakika
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