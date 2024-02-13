İmamoğlu, Erdoğan\'a tepki gösterdi: \'Milletin iradesiyle dalga geçmektir bu\'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul ilçe adaylarının tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a tepki gösterdi. İmamoğlu, "Öyle açıklamalar görüyorum ki bir gün bir açıklama yapıyor, diyor ki 'Yerel yönetimle iktidar aynı olmazsa hizmet gelmez bak Hatay'a geldi mi?' diyor. Deprem bölgesinde, depremde acısı olan insanların huzurunda söylüyor. 2 gün geçiyor, 'Biz CHP gibi oy verene hizmet getirenlerden değiliz' diyor. Şaka gibi. Milletin aklıyla alay etmek demektir bu. Milletin iradesiyle dalga geçmektir bu. Çok ayıp, çok yazık" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında konuştu, aday gosterilmeme kırgınlıklarından, tepkilerden söz etti, Erdoğan'ın "İstanbul'a ihanet ettik" sözlerini anımsattı, Hatay konuşmasını eleştirdi. İmamoğlu şunları söyledi:
"BU ŞEHRİN ÇIKARINI SON DAMLASINA KADAR KORUYACAK ŞEKİLDE YAPILACAK BÜYÜK BİR YOLCULUK: Herkesle bu süreci münazara ederim. İstanbul seçimi A kişi, B kişi seçimi değil. Bu yola kendini adayan ve bu yola çıkan arkadaşınız olarak söylüyorum. Sonsuz bir mücadele gücüyle kararlı bir şekilde gözünü kırpmadan her türlü mücadeleyi vereceğimden kimsenin kuşkusu olmasın. Onun için tam yol ileri dedim. Bu yol sadece İstanbul'da bir seçim kazanma yolculuğu değil, milletin bir araya gelişini, kentin uzlaşmasını, bu şehrin çıkarını son damlasına kadar koruyacak şekilde yapılacak büyük bir yolculuk.
BURASI CHP KÜRSÜSÜ: Bugün ortaya konan siyaset manzarası gereği bütün oluşumlara rağmen halkın ittifakını, kentin uzlaşmasını, farklı siyasi görüşte olan insanların bu şehrin çıkarını son damlasına kadar koruyacak şekilde yapılacak büyük bir yolculuk. O bakımdan duygusal tepkisini ya da birtakım kırgınlıklarınızı dile getirin, saygıyla karşılıyorum ama burası CHP kürsüsüdür. Bu kürsünün size duyduğu saygı gibi, burada bulunan herkesin de bu kürsüye saygı duyması gerekir. Biz kendimizi bu şehre ve milletimize 16 milyon insanına adadık.
ŞAKA GİBİ MİLLETİN AKLIYLA ALAY ETMEKTİR: Öyle açıklamalar görüyorum ki bir gün bir açıklama yapıyor, diyor ki 'Yerel yönetimle iktidar aynı olmazsa hizmet gelmez bak Hatay'a geldi mi?' diyor. Deprem bölgesinde, depremde acısı olan insanların huzurunda söylüyor. 2 gün geçiyor, 'Biz CHP gibi oy verene hizmet getirenlerden değiliz' diyor. Şaka gibi. Milletin aklıyla alay etmek demektir bu. Milletin iradesiyle dalga geçmektir bu. Çok ayıp, çok yazık ama millet aldanmayacak. 5 yılda bizden önce akıllarına gelmemiş, ihmal edilmiş olan konulara el attık. Birilerine rant üretmedik, halkın kaynağını israf etmedik. İstanbul en temelde gücün ve paranın akış yönünü değiştirmeyi başardı. Bütün o yatırım ve hizmetleri onun için yapabiliyoruz. Bunun için bizimle bu kadar uğraşıyorlar, onun için sıkıntıları var"
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Fenerbahçe'de 16 yabancı futbolcu bulunmasına rağmen, yabancı sınırı gereği TFF listesine bildirilmeyen 2 oyuncu belirlendi. İngiliz oyuncu Ryan Kent ve sakatlığı sebebiyle lisansı çıkarılmayan Luan Peres, listede yer almadı.
CHP'de İstanbul ilçe adaylarının tanıtımı için düzenlenen toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a hizmet için tam yol ileri dedi. CHP lideri Özgür Özel'in toplantıya katılmaması dikkat çekti. İmamoğlu, salondan gelen protesto seslerine karşılık olarak CHP kürsüsüne saygı duyulması gerektiğini belirtti. Toplantıda CHP İstanbul Belediye Başkan Adayları da açıklandı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Gergin başlayan tanıtım toplantısına CHP lideri Özgür Özel'in katılmaması dikkatlerden kaçmadı.
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