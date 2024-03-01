İmamoğlu'ndan Ali Koç'u gülümseten espri: 10 defa bekledik sarı lacivert kravat gelmedi - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan Ali Koç'u gülümseten espri: 10 defa bekledik sarı lacivert kravat gelmedi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Ülker Stadı'na giderek Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti. İmamoğlu karşılama sırasında "Sarı lacivert yakışmış" diyen Ali Koç'a "Bana hediye etmedin ki. On defa bana sarı lacivert kravat gelecek diye bekledik, gelmedi" esprisiyle karşılık verdi.

01.03.2024 13:37
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ziyarette bulundu. Kadıköy'deki Ülker Stadı'na gelen İmamoğlu'nu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç karşıladı. Karşılama sırasında Ali Koç'un "Sarı lacivert yakışmış." demesi üzerine İmamoğlu, "Bana hediye etmedin ki. On defa bana sarı lacivert kravat gelecek diye bekledik, gelmedi." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'U GÜÇLÜ YAPAN, FENERBAHÇE GİBİ KULÜPLERİMİZ"

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan İmamoğlu, Fenerbahçe'nin, İstanbul için dünyanın en önemli markalarından biri olduğunu söyledi. İmamoğlu, "İstanbul'u güçlü yapan, Fenerbahçe gibi kulüplerimiz. Diğer markalarımız da bizi yukarıya taşıyan dünya ölçeğinde markalarımız. Bu bağlamda işbirliğimizi her zaman en güçlü tutmak gayreti içerisinde olduk, olmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

ALİ KOÇ: İNŞALLAH ÜLKEMİZE YAKIŞIR BİR SEÇİM OLUR

Ziyaret için İmamoğlu'na teşekkür eden Ali Koç da "İnşallah bu seçim hem ülkemiz için hem İstanbul'umuz için hem de Kadıköy'ümüz için hayırlı, uğurlu olur. Bir demokrasi şöleni içinde geçer. Ülkemize yakışır bir seçim olur. Seçim sonuçları da hayırlı, uğurlu olur diyorum." dedi. Koç, ziyarette İmamoğlu'na, üzerinde isminin yazıl olduğu Cumhuriyet'in 100. yılı için özel üretilmiş 34 numaralı Fenerbahçe forması hediye etti.

İmamoğlu\'ndan Ali Koç\'u gülümseten espri: 10 defa bekledik sarı lacivert kravat gelmedi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan Ali Koç'u gülümseten espri: 10 defa bekledik sarı lacivert kravat gelmedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan Ali Koç'u gülümseten espri: 10 defa bekledik sarı lacivert kravat gelmedi - Son Dakika
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