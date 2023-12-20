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İmamoğlu: Geçmişe hiç dönmeye vaktimiz yok, geleceğe bakıyoruz - Son Dakika
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İmamoğlu: Geçmişe hiç dönmeye vaktimiz yok, geleceğe bakıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ifadeleri ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın yanıtına ilişkin, 'Geçmişe hiç dönmeye vaktimiz yok, geleceğe bakıyoruz.' dedi. İmamoğlu, Ataköy-İkitelli Metro Hattı'nın test sürüşüne katıldığı sırada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu: Geçmişe hiç dönmeye vaktimiz yok, geleceğe bakıyoruz
20.12.2023 - 16:31,
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ifadeleri ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın yanıtına ilişkin, "Geçmişe hiç dönmeye vaktimiz yok, geleceğe bakıyoruz." dedi.

Ataköy-İkitelli Metro Hattı'nın test sürüşüne katılan İmamoğlu, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ve kendisine yönelik, "Millet bu arkadaşları istiyor diye o masaya götürdüm, o masadan kovuldum. İkisi de korktu, kabul etmedi." ifadelerine yönelik İmamoğlu, "Ben o defteri kapattım. İşime, önüme bakıyorum." dedi.

İmamoğlu, "Geçmişe hiç dönmeye vaktimiz yok, geleceğe bakıyoruz." ifadesini kullandı.

İmamoğlu, bu programın öncesinde Fatih'te düzenlenen "Aksaray Sanat Meydanı ve Zeminaltı Otoparkı Temel Atma Töreni"ne de katıldı.

Kaynak: AA
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