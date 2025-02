İmamoğlu, İETT için 200 Yeni Özel Halk Otobüsünü Tanıttı

Güncel

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İETT 200 Yeni Özel Halk Otobüsü Hizmete Alım Töreni'ne katıldı. Törende bir konuşma yapan Ekrem İmamoğlu, "832 farklı hatta hizmet veriyor İstanbul 'da İETT. Böylesi bir nüfusun neredeyse otobüsler tarafından taşındığı bir noktada 6 bin 786 adetlik toplam araç filosu bu işin peşinde koşuyor ve 30 bin kişiye yakın toplu taşıma personeli bu işin içindeki kocaman bir aile. İETT hizmetlerini geliştiriyor" dedi.

'200 Yeni Özel Halk Otobüsü Hizmete Alım Töreni' İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla, İETT İkitelli Garajaı'nda düzenlendi. Yeni Özel Halk Otobüsü Hizmete Alım Töreni'ne İmamoğlu'nun yanı sıra İstanbul Özel Halk Otobüsü Sahipleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, İETT Genel Müdürü İrfan Demet ile belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Burada bir konuşma yapan İstanbul Özel Halk Otobüsü Sahipleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, "Bize ÖTV'siz KDV'siz mazot verilmesi lazım. Biz ne kadar ucuza mal edersek İstanbul halkını o kadar ucuza taşırız, sağlıklı taşırız huzurlu taşırız. Bunların yapılması lazım. Biz ne kadar huzurlu ve mutlu olursak İstanbul halkına mutlu ve huzurlu bir taşımacılık yaparız. Bu hem belediyeye hem de bize önemli katkılar sunacaktır "dedi.

'İETT 832 FARKLI HATTA HİZMET VERİYOR'

Burada bir konuşma yapan Ekrem İmamoğlu, "832 farklı hatta hizmet veriyor İstanbul'da İETT. Böylesi bir nüfusun neredeyse otobüsler tarafından taşındığı bir noktada 6 bin 786 adetlik toplam araç filosu bu işin peşinde koşuyor ve 30 bin kişiye yakın toplu taşıma personeli bu işin içindeki kocaman bir aile. İETT hizmetlerini geliştiriyor. Yeni sistemler, yeni ulaşım araçları, metrobüste çok önemli bir araç modelini 450 civarında yolcuyu aynı anda taşıyacak bir araç modelini deniyor. Hidrojen kaynaklı yakıt sistemiyle aracın hayatımıza girmesiyle ilgili çalışmalar sürüyor. Niye? Daha çevreci, daha konforlu bir ulaşıma erişelim diye. Bugün İstanbul'da 3 bin 20 adet özel halk otobüsü var. Bu uygulamalar ve bu çalışmalar da sürüyor. Şu an itibariyle 2025 yılında ulaşımı sübvanse etme rakamımız neredeyse 70 milyar liraya doğru gidiyor. Bu rakam öylesine verilmiş bir rakam değil" dedi.

'TOPLU TAŞIMA YAŞAMIN CAN DAMARI'

İmamoğlu, "Toplu taşıma bir yaşamın ana damarı, can damarı. Öyle uyduruk kaydırık işlerde muafiyetler var ki gülersiniz. Yattan kata her yere; ama otobüse sıra gelince ÖTV sonuna kadar alınıyor, KDV sonuna kadar alınıyor otobüsten. Aynı şey akaryakıtta da geçerli. Yıllardır söylüyoruz bunu destekleyin. Bu böyle işlemiyor, yürümüyor. Bakın birincisi devletimizin kurum ve kuruluşları, bakanlıkları bütün uyarılarımıza rağmen ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ama İETT olarak ama Türkiye Belediyeler Birliği üzerinden yaptığımız 'Bu mutlaka böyle olmalı' uyarılarımıza rağmen tek bir adım atılmamıştır. 100 bin Euro'luk bir araba 300 bin Euro oldu 6 senede. Yani 60 senede değil, 6 senede. 100 bin Euroluk araba 300 bin Euro oldu. Yakıta gelen zam 6 senede yüzde bin 200, bin 300 ama bilete yaptığımız zam yüzde 650. Niye? Dönem dönem zam yapmadılar. UKOME'yi de biliyorsunuz. UKOME'yi de elimizden aldılar. Maliyetler tavan yapıyor. Yani şöyle diyelim; 100 liralık mazot olmuş bin 600 öyle diyelim yani. Artışı ifade etmeye çalışıyorum. Sizin ödediğiniz bilet bizim ulaşımdaki masrafımız 100 lira. Öyle kabul edin. Ulaşımdaki masrafımız 100 lira. Siz bunun bize 30 lirasını ödeyebiliyorsunuz. 70 lirasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesinden oraya aktarıyoruz. Her ay 5 milyar, 6 milyar civarında sübvansiyon rakamı ödüyoruz. Bütün ulaşımdan bahsediyorum. Bunun içinde özel halk otobüsü de var, İETT de var, şehir hatları da var, metro da var'" dedi.