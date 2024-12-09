İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mali Desteğiyle Yapılacak Kentsel Dönüşüm Projesini İnceledi

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehircilik Grubu şirketi KİPTAŞ, Fatih'teki depreme dayanıksız Nergis Apartmanı'nın yerine inşa edilecek projenin temelini attı. Projede, 11 bağımsız birim, İBB ve Şehircilik Grubu şirketi KİPTAŞ arasında imzalanan Kentsel Dönüşüm Mali Destek Paketi Protokolü'nden yararlanmaya hak kazandı. 11 bağımsız birimin hisselerine denk gelen sözleşmeye esas toplam borçlanmasının yaklaşık yüzde 61'lik kısmı, İBB tarafından mali destek paketi kapsamında karşılanacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İBB olarak başlattığımız kampanyadan faydalanan komşularımız oldu" dedi. İmamoğlu, araya girerek, "En büyük örnek burası şu anda bu çevrede" diyen hak sahibi vatandaşa, "Evet, şu anda o da bizi mutlu etti" yanıtını verdi.

"İstanbul Yenileniyor" platformu kapsamında mahalle aralarındaki riskli yapıların dönüşümüne devam eden İBB Şehircilik Grubu şirketlerinden KİPTAŞ, Fatih Arpaemini Mahallesi'ndeki Nergis Apartmanı yerine inşa edilecek projenin temelini attı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da temel atma işlemlerinin başlamasına, İBB Şehircilik Grubu Başkanı Ali Kurt, KİPTAŞ Genel Müdürü Gürkan Kaya ve hak sahipleriyle birlikte tanıklık etti.

"Mahalle aralarındaki dönüşümü de önemsiyoruz"

Hak sahiplerine hayırlı olsun dileklerini ileten İmamoğlu, "İtinalı bir süreç oldu. Daha hızlı olmasını arzu ediyoruz. Biz, mahalle aralarındaki dönüşümü de önemsiyoruz. Fatih de bu konuda gerçekten eski bir yapı envanterine sahip. Suriçi özellikle. Dolayısıyla buralarda arkadaşlarımın daha etkin, daha hızlı olma gayretleri var. Fakat ama prosedürler ama kurumlar, gerçekten kolay olmuyor. Bir de böyle bazen tarihi yapılarla denk düşüyor. İşte SİT alanı vesaire… Kurullarda izinler… Tabii bir yandan onlar da hassas konular. Bunları biz, hep beraber konuşuyoruz kurumlarla da daha hızlı çözebilmenin avantajını yakalamak adına. Ama bugün geldiğimiz nokta güzel" dedi.

"Yüzde 61'e yakın maliyetlerini destekledik"

Yenilenecek binanın temelinde 68 ton demir kullanıldığı bilgisini paylaşan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla aslında yapıların ne kadar bugünün prensiplerine uygun olmadığını da gösteriyor. Mesele, 130-140 vatandaşımızın hayatını güvence altına almak meselesi. Biz öyle bakıyoruz. Allah korusun. Ama bu, burada bitmiyor işte. Diğerlerinin de devamının olması… Biz bunu yapalım, başka bir kurum öbürünü yapsın, bazısını müteahhit kendi yapsın gibi, onu teşvik etmeye gayret ediyoruz. Bir de tabii İBB olarak başlattığımız kampanyadan da faydalanan komşularımız oldu. (Hak sahibi vatandaş: En büyük örnek burası şu anda bu çevrede.) Evet, şu anda o da bizi mutlu etti. 11 daire faydalandı. Yüzde 61'e yakın maliyetlerini destekledik. ve dolayısıyla o kampanyamızın da bir yansımasının mahalle içinde, bir semtte yapılmasına dönük bir süreci bize yaşatmış oldu."

"Her kurum elinden geleni yaptı"

Güvenli bir inşaat yapısına erişildiğini kaydeden İmamoğlu, "Kuyu temelli etrafı sağlama alındı. Şimdi inşallah 13 ayda, 14 ayda bitirelim niyetini koydu arkadaşlarımız hızlıca. Umarız daha da hızlı olur. Ama inanın her kurum elinden geleni yaptı. Fatih Belediyesi de elinden gelen desteği verdi, başka kurumlar da verdi. Ama yine de işte prosedürler uzun sürebiliyor. Onu da nasıl gideririz, ona da bakacağız. Yani kurum izinleri, şunlar, bunlar… Hepsine bir bakacağız. Allah utandırmasın. İnşallah hayırlısıyla güzel sonuçları olsun" ifadelerini kullandı.

Nergis Apartmanı'nın öyküsü

KİPTAŞ'tan edinilen bilgiye göre, 1977 yılı yapımlı Nergis Apartmanı'nın sakinleri, deprem riskli taşıyan evlerini yenilemek için 5 Temmuz 2021'de, istanbulyenileniyor.com'a başvurdu. 31 bağımsız birimden oluşan yapı, KİPTAŞ'tan bağımsız olarak, 6 Kasım 2021'de riskli ilan edildi ve 8 Eylül 2022'de yıkıldı. Bu süreçte hak sahiplerinin talepleri dinlendi, proje hazırlandı ve 2 Kasım 2022'de resmi sözleşmeler imzalanmaya başlandı. Ancak 6306 sayılı kanun nezdinde süreçler yürütülürken, mahkeme kararı ile vesayet altında bulunan bir hissedar ile hukuki işlemler devam ettiğinden, proje ve ruhsat çalışmalarının ilerlemesi zorlaştı. 6306 sayılı kanunda ve ilgili yönetmelikler kapsamında yaşanan düzenlemeler sonrasında işlemler yürütülmeye devam etti ve 53 hak sahibinin bulunduğu Nergis Apartmanı'nda, 21 Ekim 2024 tarihi itibarıyla yüzde 96,33 uzlaşı sağlandı.

11 bağımsız birim mali destekten faydalanmaya hak kazandı

İBB ve Şehircilik Grubu şirketi KİPTAŞ arasında imzalanan "Kentsel Dönüşüm Mali Destek Paketi Protokolü" kapsamında, dar gelirli vatandaşlara sunulan yardım paketine Nergis Apartmanı'ndaki 14 bağımsız birim başvuruda bulundu. Bu başvurulardan 11 bağımsız birim, mali destekten faydalanmaya hak kazandı. Mali destekten faydalanacak olan 14 hak sahibinin 6'sı emekli. Protokol kapsamında, 5 hak sahibi yüzde 65; 1 hak sahibi yüzde 61,17; 7 hak sahibi yüzde 60 ve 1 hak sahibi de yüzde 56,1 oranında mali destek paketinden faydalanmış olacak. Böylece, 11 bağımsız birimin hisselere denk gelen sözleşmeye esas toplam borçlanmasının yaklaşık yüzde 61'lik kısmı, İBB tarafından mali destek paketi kapsamında karşılanacak. Nergis Apartmanı'nın yerine, 30 konut ve 1 ticari birim olmak üzere, toplam 31 bağımsız birimden oluşacak yeni proje inşa edilecek.

İBB Şehircilik Grubu şirketleri tarafından 5 Temmuz 2021'de hayata geçirilen İstanbul Yenileniyor platformu, açıldığı günden itibaren yoğun ilgiyle karşılaşıyor. Kullanıma açıldıktan kısa bir süre sonra, tek yapıların da yenileme başvurularının değerlendirmeye alındığı sisteme, bugüne kadar toplam 35 bin 75 adet başvuru geldi.